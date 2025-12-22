पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कोहरा के कारण बड़ी दुर्घटना, कार ने ट्रक में मारी टक्कर, तीन की मौत

संवाद सूत्र, जागरण, सुलतानपुर :सेमरी क्षेत्र में सोमवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क दुर्घटना में पिता-पुत्र समेत तीन की मौत हो गई। इस दुर्घटना में छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

सोमवार को तड़के जयसिंहपुर के सेमरी के निकट यह दुर्घटना उस समय हुई जब लखनऊ से आजमगढ़ जा रही तेज रफ्तार कार पहले से खड़ी खराब ट्रक के पीछे जा घुसी। पुलिस के अनुसार बिहार जा रहे ट्रक का एक्सल टूट जाने के कारण चालक ने उसको एक्सप्रेसवे पर खड़ा किया था।