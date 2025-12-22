पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कोहरा के कारण बड़ी दुर्घटना, कार ने ट्रक में मारी टक्कर, तीन की मौत
संवाद सूत्र, जागरण, सुलतानपुर :सेमरी क्षेत्र में सोमवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क दुर्घटना में पिता-पुत्र समेत तीन की मौत हो गई। इस दुर्घटना में छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
सोमवार को तड़के जयसिंहपुर के सेमरी के निकट यह दुर्घटना उस समय हुई जब लखनऊ से आजमगढ़ जा रही तेज रफ्तार कार पहले से खड़ी खराब ट्रक के पीछे जा घुसी। पुलिस के अनुसार बिहार जा रहे ट्रक का एक्सल टूट जाने के कारण चालक ने उसको एक्सप्रेसवे पर खड़ा किया था।
इसी के आधे घंटे बाद तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में जा घुसी। उस समय घना कोहरा भी था। दुर्घटना में आजमगढ़ के सरायमीर के रहने वाले हरिवंश तथा कार चला रहा उनका बेटा सिकंदर की मौके पर ही मौत हो गई। इसी जिले के ठेकमा शम्मोपुर के अजय ने भी दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल छह अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
