दोस्त के साथ मिलकर 9वीं की छात्रा का किया अपहरण, पुलिस ने लड़की को यहां से किया बरामद

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कोतवाली देहात की नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लेने का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने गांव के ही एक युवक और उसके दोस्त पर आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में नामजद अभियोग दर्ज कर छात्रा को आरोपित युवक के घर से बरामद कर लिया।

9वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण का आरोप शिकायतकर्ता पिता के अनुसार, उसकी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी सात अक्टूबर की रात करीब 12 बजे घर से लापता हो गई थी। पिता ने आरोप है कि गांव के हर्ष कुमार पुत्र राम सरन ने अपने दोस्त निखिल पुत्र सरोज कुमार के साथ मिलकर अपहरण कर लिया।