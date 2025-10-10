दोस्त के साथ मिलकर 9वीं की छात्रा का किया अपहरण, पुलिस ने लड़की को यहां से किया बरामद
एक नौवीं कक्षा की छात्रा का उसके दोस्त के साथ मिलकर अपहरण करने का मामला सामने आया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया है। जांच में लड़की के दोस्त की मिलीभगत पाई गई। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कोतवाली देहात की नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लेने का मामला सामने आया है। छात्रा के पिता ने गांव के ही एक युवक और उसके दोस्त पर आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में नामजद अभियोग दर्ज कर छात्रा को आरोपित युवक के घर से बरामद कर लिया।
9वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण का आरोप
शिकायतकर्ता पिता के अनुसार, उसकी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी सात अक्टूबर की रात करीब 12 बजे घर से लापता हो गई थी। पिता ने आरोप है कि गांव के हर्ष कुमार पुत्र राम सरन ने अपने दोस्त निखिल पुत्र सरोज कुमार के साथ मिलकर अपहरण कर लिया।
हर्ष के घर से मिली बेटी
काफी खोजबीन के बाद छात्रा नौ अक्टूबर की शाम 6:30 बजे हर्ष कुमार के घर में मिली बेटी के मिलने के बाद पिता ने उससे पूछताछ की और फिर कोतवाली देहात थाने में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अखंड देव मिश्र ने बताया कि गुरुवार की रात केस दर्जकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
