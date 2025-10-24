Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर में प्लाट दिलाने के नाम पर 35 लाख की ठगी, आठ पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

    By Atul Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:45 AM (IST)

    एक व्यक्ति को प्लॉट दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने प्लॉट दिलाने का झांसा देकर उससे पैसे लिए और बाद में प्लॉट नहीं दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों और प्रबंधकों पर नगर के कई लोगों से प्लाट दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। कल्याणपुर निवासी बुजुर्ग ने कोर्ट के आदेश पर कंपनी निदेशकों समेत आठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कल्याणपुर सत्यम विहार आवास विकास नंबर-एक निवासी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ की कंपनी पोल स्टार द्वितीय व शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य निदेशक राशिद नसीम, परियोजना प्रबंधक शैलेश कुमार सिंह, मनीष गुप्ता, अजय गौतम और उदयवीर सिंह समेत कुछ अन्य लोगों ने मिलकर रियल इस्टेट कारोबार के नाम पर उन्हें और उनके साथियों को प्लाट दिलाने की स्कीम में निवेश करने को कहा था।

    दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने 6.51 लाख रुपये चेक के जरिए प्लाट के लिए पोल स्टार सिटी-द्वितीय बाराजोड़ कानपुर देहात में निवेश किए थे। आरोप है कि कंपनी ने रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देकर रसीदें तो दीं, लेकिन न तो प्लाट आवंटित किया और न ही रजिस्ट्री कराई। बाद में कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारी फरार हो गए। लखनऊ के गोमती नगर स्थित उनका कार्यालय भी बंद मिला।

    पीड़ित के मुताबिक, इस स्कीम में उनके अलावा रमाकांत मिश्र, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, चन्द्रभान सिंह, कुसुम सिंह, कप्तान सिंह और माधुरी जैसे कई लोगों ने भी लाखों रुपये जमा किए थे, लेकिन किसी को प्लाट नहीं मिला। सभी से कुल 35 लाख रुपये की ठगी की गई है।

    आरोप है कि जब पीड़ितों ने रुपये वापस मांगे तो आरोपितों ने धमकी दी कि उनकी कंपनी में देशभर में हजारों लोग रुपये जमा कर चुके हैं, किसी को प्लाट नहीं मिला। ज्यादा पूछताछ की तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस आयुक्त, डीसीपी पश्चिम, एसीपी कल्याणपुर तक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया।

    न्यायालय के आदेश पर कल्याणपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। कल्याणपुर थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ितों से दस्तावेज और भुगतान संबंधी साक्ष्य लिए जा रहे हैं।