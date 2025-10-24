कानपुर में प्लाट दिलाने के नाम पर 35 लाख की ठगी, आठ पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, कानपुर। लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों और प्रबंधकों पर नगर के कई लोगों से प्लाट दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। कल्याणपुर निवासी बुजुर्ग ने कोर्ट के आदेश पर कंपनी निदेशकों समेत आठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कल्याणपुर सत्यम विहार आवास विकास नंबर-एक निवासी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ की कंपनी पोल स्टार द्वितीय व शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य निदेशक राशिद नसीम, परियोजना प्रबंधक शैलेश कुमार सिंह, मनीष गुप्ता, अजय गौतम और उदयवीर सिंह समेत कुछ अन्य लोगों ने मिलकर रियल इस्टेट कारोबार के नाम पर उन्हें और उनके साथियों को प्लाट दिलाने की स्कीम में निवेश करने को कहा था।

दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने 6.51 लाख रुपये चेक के जरिए प्लाट के लिए पोल स्टार सिटी-द्वितीय बाराजोड़ कानपुर देहात में निवेश किए थे। आरोप है कि कंपनी ने रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देकर रसीदें तो दीं, लेकिन न तो प्लाट आवंटित किया और न ही रजिस्ट्री कराई। बाद में कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारी फरार हो गए। लखनऊ के गोमती नगर स्थित उनका कार्यालय भी बंद मिला।

पीड़ित के मुताबिक, इस स्कीम में उनके अलावा रमाकांत मिश्र, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, चन्द्रभान सिंह, कुसुम सिंह, कप्तान सिंह और माधुरी जैसे कई लोगों ने भी लाखों रुपये जमा किए थे, लेकिन किसी को प्लाट नहीं मिला। सभी से कुल 35 लाख रुपये की ठगी की गई है।

आरोप है कि जब पीड़ितों ने रुपये वापस मांगे तो आरोपितों ने धमकी दी कि उनकी कंपनी में देशभर में हजारों लोग रुपये जमा कर चुके हैं, किसी को प्लाट नहीं मिला। ज्यादा पूछताछ की तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस आयुक्त, डीसीपी पश्चिम, एसीपी कल्याणपुर तक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया।