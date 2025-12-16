Language
    सुलतानपुर में खाद की 70 दुकानों पर छापेमारी, तीन के लाइसेंस निलंबित

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:52 PM (IST)

    सुलतानपुर में खाद की 70 दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। कृषि विभाग ने खाद की गुणवत ...और पढ़ें

    खाद की 70 दुकानों पर छापा।

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। जिलाधिकारी की ओर से गठित चार टीमों ने मंगलवार को जिले भर में 70 खाद की दुकानों पर छापेमारी की। जांच टीम ने संदिग्ध स्टक होने पर 14 दुकानों से नमूना लिया। अनियमितता मिलने पर तीन दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

    कादीपुर एवं जयसिंहपुर में जिला कृषि अधिकारी सदानंद चौधरी ने 22 दुकानों का निरीक्षण किया। चार दुकानों से नमूना लिया। निरीक्षण के दौरान ओवररेटिंग पर दुकान बंदकर भागने पर अनय खाद भंडार खमपुर, सिंह बीज भंडार महमूदपुर सेमरी का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

    उप कृषि निदेशक रामाश्रय यादव ने लंभुआ में 15 उर्वरक दुकानों का निरीक्षण किया। एक दुकान से नमूना लिया। गड़बड़ी पर लख्खी ट्रेडर्स का लाइसेंस निलंबित कर दिया। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक वर्ग सत्येंद्र कुमार ने सदर तहसील की 14 दुकानों की जांच की।

    उन्होंने आठ दुकानों से नमूना लिया। संभामनी एंड संस पयागीपुर का गोदाम बंद होने और डीएपी के स्टाक में भिन्नता मिलने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया।

    भूमि संरक्षण अधिकारी प्यारेलाल ने बल्दीराय तहसील की 19 दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने एक दुकान से नमूना लिया। नमूनों काे एकत्र कर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।