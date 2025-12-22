एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के पास वोटर बनने का मौका, 24 दिसंबर से भर सकेंगे फॉर्म

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। वृहद पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत तैयार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का मंगलवार को अनंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अंतरिम सूची के अनुसार अभियान के दौरान 91 हजार 180 मतदाता बढ़े हैं। 2021 की सूची में 19 लाख 37 हजार 385 मतदाता रहे।

वर्तमान में यह संख्या 20 लाख 28 हजार 565 हो गई है। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष के होने वाले और सूची में सम्मिलित होने से वंचित नागरिकों 24 दिसंबर से फॉर्म भर सकेंगे। इस दौरान मतदाताओं की आपत्तियों को भी स्वीकार किया जाएगा।

अभियान के अंतर्गत तीन लाख 23 हजार 416 नए मतदाता जोड़े गए हैं। वहीं, दो लाख 32 हजार 236 मतदाताओं का नाम पुरानी सूची से हटा गया है। 44 हजार 758 मतदाताओं के नाम व पता में संशोधन किया गया है।

सबसे अधिक मतदाता दूबेपुर विकास खंड में 33 हजार 930 जोड़े गए हैं। सबसे कम मतदाता माेतिगरपुर में 13 हजार 755 जुड़े हैं। इसी तरह दूबेपुर व कूरेभार विकास खंड में 23 हजार के आसपास मतदाताओं का नाम हटाया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ल कहते हैं कि 24 से 30 दिसंबर तक इस सूची का निरीक्षण किया जाएगा। 31 दिसंबर से छह जनवरी तक प्राप्त दावों व आपत्तियों का निस्तारण होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह फरवरी को किया जाएगा।