CM योगी ने सोनभद्र को 548 करोड़ की दी सौगात, बिहार चुनाव में NDA की जीत पर कही ये बात
सोनभद्र में धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का श्रेय केंद्र की योजनाओं और नीतीश सरकार को दिया। उन्होंने यूपी-बिहार के पुराने संबंधों को मजबूत बताया। योगी आदित्यनाथ ने 548 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और जनजातीय लोगों को सम्मानित किया।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र के चोपन खेल मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव परिणाम का भी जिक्र किया। कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नीतीश कुमार की सुशासन सरकार पर मुहर लगाते हुए बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाई है।
इसके लिए योगी ने बिहार की जनता का आभार जताया। साथ ही प्रभु श्री राम और माता जानकी का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश का संबंध सदियों से प्रगाढ़ रहा है।
चुनाव परिणाम के बाद यूपी और बिहार की साझा संस्कृति को और बल मिलेगा। यह अटूट संबंध और प्रगति की ओर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यहां पर 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
साथ ही जनजाति समूह के लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। इसके अलावा लगभग 1000 जनजातीय लोगों को भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया। वहीं मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस कर्मियों के लिए 25 स्कूटी भी प्रदान की।
