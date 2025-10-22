घर में दुपट्टे के सहारे लकटता मिला महिला का शव, बेटियों ने खिड़की से देख मचाया शोर

जागरण संवाददाता, शक्तिनगर (सोनभद्र)। स्थानीय थाना अंतर्गत पीडब्ल्यूडी मोड के समीप मंगलवार सुबह लगभग 48 वर्षीय गुंजन देवी ने अपने ही घर के कमरे में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए दुध्दी भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक मृतिका गुंजन देवी की शादी लगभग 15 वर्ष पूर्व हुई थी इसके बाद दो बेटियां हुई पति से कुछ वर्षों से बेटियों के साथ अलग रह रही थी। घटना के वक्त मृतका अपने कमरे को बंद की थी। कुछ देर बाद बेटियों ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला।