    घर में दुपट्टे के सहारे लकटता मिला महिला का शव, बेटियों ने खिड़की से देख मचाया शोर

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:30 AM (IST)

    एक महिला का शव घर में दुपट्टे से लटका मिला, जिसे उसकी बेटियों ने खिड़की से देखा और शोर मचाया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह आत्महत्या है या कुछ और।

    मृतका 48 वर्षीय गुंजन देवी। जागरण

    जागरण संवाददाता, शक्तिनगर (सोनभद्र)। स्थानीय थाना अंतर्गत पीडब्ल्यूडी मोड के समीप मंगलवार सुबह लगभग 48 वर्षीय गुंजन देवी ने अपने ही घर के कमरे में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए दुध्दी भेज दिया।

    जानकारी के मुताबिक मृतिका गुंजन देवी की शादी लगभग 15 वर्ष पूर्व हुई थी इसके बाद दो बेटियां हुई पति से कुछ वर्षों से बेटियों के साथ अलग रह रही थी। घटना के वक्त मृतका अपने कमरे को बंद की थी। कुछ देर बाद बेटियों ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला।

    खिड़की से देखने पर बेटियों ने अपनी मां को दुपट्टे से लटकता पाया। इस मामले में थाना प्रभारी राम दरश राम ने बताया कि महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी मिली है हालांकि आत्महत्या का कारण अज्ञात है पुलिस मामले की जांच कर रही है।