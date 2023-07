यूपी के सोनभद्र ज‍िले में चोपन के सोन नदी पुल पर शुक्रवार दोपहर एक तेज रफ्तार अन‍ियंत्र‍ित वाहन ने बाइक सवार पांच लोगों को कुचल द‍िया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबक‍ि दो लोग गंभीर रुप से घायल हैं। दोनों घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें क‍ि क‍िसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था।

Sonebhadra News: सोनभद्र सड़क हादसे में तीन की मौत

सोनभद्र, जेएनएन। वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग स्थित चोपन में सोन नदी के पुल पर शुक्रवार सुबह अपनी लापरवाही से एक परिवार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। एक बाइक पर पति-पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ चोपन से राबर्ट्सगंज की तरफ जा रहे थे। बाइक पर कुल पांच लोग बैठे थे। बाइक चला रहे 32 वर्षीय अंगद ने हेलमेट भी नहीं लगाया था। वन-वे चोपन पुल पर बाइक अनियंत्रित हुई और किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। हादसे में अंगद, उनकी पुत्री अर्चना व पुत्र सनी की मौत हो गई। अंगद की पत्नी संगीता और पुत्र बिट्टू को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

