UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के लिए बढ़ी मतदाताओं की संख्या, इस बार 13.08 लाख वोटर करेंगे मतदान

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। ग्राम पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election 2026) को लेकर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पूरा हो गया है। पुनरीक्षित सूची के अनुसार इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में कुल 13,08,345 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह संख्या पिछले चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में जहां 12,48,188 मतदाता पंजीकृत थे, वहीं पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में व्यापक बदलाव देखने को मिला।

इस प्रक्रिया में 1,92,732 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 1,32,575 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। इस तरह कुल मिलाकर 60,157 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से यह पुनरीक्षण किया गया है। जिससे योग्य मतदाता ही चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सके। मतदाताओं की बढ़ी संख्या से ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

जनपद में है 621 ग्राम पंचायत जनपद के दस ब्लाकों में 621 ग्राम पंचायते है। सर्वाधिक ग्राम पंचायत 108 घोरावल ब्लाक में है। दूसरे स्थान पर राबर्ट्सगंज ब्लाक है, यहां पर 105 ग्राम पंचायत है। करमा ब्लाक में 63, कोन ब्लाक में 31, चतरा में 60, चोपन में 36, दुुद्धी में 58, नगवां में 48, म्योरपुर में 72 व बभनी ब्लाक में 40 ग्राम पंचायत है।