    UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के लिए बढ़ी मतदाताओं की संख्या, इस बार 13.08 लाख वोटर करेंगे मतदान

    By Prashant Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    सोनभद्र जिले में UP Panchayat Election 2026 के लिए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बार 13.08 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पंचाय ...और पढ़ें

    पंचायत चुनाव के लिए बढ़ी मतदाताओं की संख्या।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। ग्राम पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election 2026) को लेकर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पूरा हो गया है। पुनरीक्षित सूची के अनुसार इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में कुल 13,08,345 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह संख्या पिछले चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में जहां 12,48,188 मतदाता पंजीकृत थे, वहीं पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में व्यापक बदलाव देखने को मिला।

    इस प्रक्रिया में 1,92,732 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 1,32,575 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। इस तरह कुल मिलाकर 60,157 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से यह पुनरीक्षण किया गया है। जिससे योग्य मतदाता ही चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सके। मतदाताओं की बढ़ी संख्या से ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

    जनपद में है 621 ग्राम पंचायत

    जनपद के दस ब्लाकों में 621 ग्राम पंचायते है। सर्वाधिक ग्राम पंचायत 108 घोरावल ब्लाक में है। दूसरे स्थान पर राबर्ट्सगंज ब्लाक है, यहां पर 105 ग्राम पंचायत है। करमा ब्लाक में 63, कोन ब्लाक में 31, चतरा में 60, चोपन में 36, दुुद्धी में 58, नगवां में 48, म्योरपुर में 72 व बभनी ब्लाक में 40 ग्राम पंचायत है।

    ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची फाइनल हो गयी है। अब आपत्तियां ली जाएंगी। 60 हजार से अधिक मतदाता इस बार मतदाता सूची में नए जुड़े हैं। -जगरूप पटेल, सहायक निर्वाचन अधिकारी।

    आंकड़ों में ग्राम पंचायत चुनाव के मतदाता

    • कुल मतदाता (वर्तमान) : 13,08,345
    • कुल मतदाता (पिछला चुनाव) : 12,48,188
    • पुनरीक्षण में जुड़े मतदाता : 1,92,732
    • पुनरीक्षण में घटे मतदाता : 1,32,575
    • शुद्ध बढ़ोतरी : 60,157 मतदाता

    ब्लॉकवार मतदाताओं की संख्या

    ब्लॉक मतदाता
    करमा 1,33,889
    कोन 89,109
    घोरावल 1,79,332
    चतरा 91,493
    चोपन 1,56,238
    दुद्धी 1,29,383
    नगवां 68,455
    म्योरपुर 2,00,565
    राबर्ट्सगंज 1,74,726
    बभनी 85,155