100 रुपये के लिए बिजली के टावर पर चढ़ गया यूपी का युवक, 23 घंटे बाद नीचे उतरा तो क्या किया?
उत्तर प्रदेश में एक युवक 100 रुपये के लिए बिजली के टावर पर चढ़ गया और 23 घंटे तक वहीं बैठा रहा। पुलिस के पहुंचने पर उसने 100 रुपये की मांग की। लंबी मान-मनौव्वल के बाद उसे नीचे उतारा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र)। क्षेत्र के लाल टावर के समीप एक मनबढ़ युवक दीपावली की रात 100 रुपये के लिए घर से नाराज होकर 400 केबी के पावर ग्रिड टावर पर चढ़ गया। उसे उतारने के लिए कोशिश किए जाने पर वह और ऊपर टावर पर चढ़ने लग रहा था। जिससे पुलिस युवक को उतारने में असफल साबित होती रही। हालांकि काफी मशक्कत के बाद लगभग 23 घंटे बार मंगलवार की शाम छह बजे वह टावर पर से नीचे उतरा। इस दौरान लगभग उस टावर की लगभग पांच घंटे लाइन कटनी पड़ी थी।
लाल टावर बस्ती निवासी 21 वर्षीय अर्जुन बहादुर ऊर्फ मुरादों सोमवार की शाम सात बजे 400 केवी यानि चार लाख बोल्टेज क्षमता वाले बिजली के एक टावर पर चढ़ गया। आसपास के लोग व स्वजन उसे उतारने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन वह टावर से नीचे नहीं उतरा। रात्रि में वह टावर से ही अपने दोस्तों से शराब की मांग की। जिस पर उसके दोस्तों ने शराब पिलाकर किसी तरह उसे उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवक नहीं उतरा।
इस घटना की जानकारी अनपरा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची अनपरा पुलिस एवं रेणुसागर की फायर-फाइटिंग की टीम ने भी युवक को उतारने का प्रयास किया। लेकिन टावर पर चढ़ा युवक पुलिस को देखकर टावर के और ऊपर चढ़ने लग रहा था। इससे पुलिस पीछे हट जा रही थी, क्योंकि टावर से गुजरे लाइन की क्षमता 400 केबी की है। जो तीन-चार मीटर दूरी तक के किसी चीज को खींचकर उसे जलाकर खाक कर देगी। इससे विवश होकर पुलिस पीछे हट जा रही थी।
कई बार ऐसा प्रयास जारी रहा। थककर पुलिस समीप में बैठकर युवक के उतरने का इंतजार करती रही। युवक की मां रामकली ने बताया कि दीपावली की रात्रि अर्जुन अपने पिता से 100 रुपये की मांग की थी, उसे बीस रुपया दिया गया। इससे वह नाराज होकर टावर पर चढ़ गया है। युवक अपराधी प्रवृति का भी है। वह गत माह चोरी के मामले में जेल भी गया था। युवक को टावर पर से उतारने के लिए पुलिस हर संभव कवायद की।
पांच घंटे तक काटी गई टावर की लाइन
टावर पर से युवक को नही उतरने पर अनपरा थाना प्रभारी बृजेश सिंह ने अनपरा तापीय परियोजना के सीजीएम जेपी कटियार से वार्ता की। जिसपर सीजीएम ने अपनी टीम भेजी। मंगलवार को दिन के एक बजे अनपरा-ओबरा पारेषण लाइन को बंद किया गया। शाम को छह बजे युवक के उतरने के बाद टावर में बिजली आपूर्ति चालू की गई।
पुलिस व भीड़ देख टावर पर से नहीं उतर रहा था युवक :
टावर पर चढ़े युवक को देखने के लिए मौके पर पुलिस समेत अन्य लोगों की भीड़ जुटी रही। भीड़ व पुलिस को देख युवक डरकर टावर से उतर नहीं रहा था। टावर पर काफी समय गुजर जाने से युवक काफी थक गया था। युवक के स्वजन मंगलवार की शाम चार बजे फिर से समझाना शुरु किया। जिस पर युवक ने कहा कि भीड़ व पुलिस यहां से हट जाए। तब वह उतरेगा। युवक के स्वजनों से लोगों से हटने की अपील की। जिसपर सभी लोग मौके पर से चले गए। उसके बाद युवक टावर पर से उतर कर जंगल की ओर भाग गया। बाद में देर रात्रि वह अपने घर आया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।