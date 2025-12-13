जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास के निकट देर रात एक दुखद दुर्घटना घटित हुई। अनियंत्रित बाइक पर सवार छात्र सोनू सुधार (27 वर्ष) की बाइक एक पेड़ से टकरा गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में मनीष और संतोष नामक दो अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

प्रॉक्टर की सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक लंका, राजकुमार शर्मा और चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी दी। सोनू सुधार, जो बीपीएड के छात्र थे, राजस्थान के चुरू जिले के रतनगढ़ के निवासी थे। वह अपने दोस्तों के साथ देर रात चाय पीने के लिए लंका गए थे और वापस हॉस्टल लौटते समय बाइक चला रहे थे।

दुर्घटना के समय सोनू के पीछे मनीष और संतोष बैठे थे। सभी छात्र आपस में बातचीत करते हुए हॉस्टल लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक कुलपति आवास के पास पहुंची, सोनू की बाइक असंतुलित होकर सीधे एक आम के पेड़ से टकरा गई। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सोनू को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घायल मनीष कुमार, जो झुंझुनूं, राजस्थान के निवासी हैं, हाल ही में यूजी वेटरनरी की पढ़ाई पूरी कर दीक्षा समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। इस दुर्घटना ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे विश्वविद्यालय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है।

दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या और सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर यह घटना एक बार फिर से ध्यान आकर्षित करती है। विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने इस घटना के बाद सड़क पर सुरक्षा उपायों को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

इस प्रकार की घटनाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि समाज पर भी गहरा असर डालती हैं। सड़क पर सुरक्षा के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके।