चाचा ने तलवार से गर्दन पर हमला कर की भतीजे की हत्या, छह माह पूर्व आरोपी के पुत्र की दुर्घटना में हुई थी मौत

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के नगवां गांव में रविवार की शाम करीब सात बजे एक व्यक्ति ने तलवार से गर्दन पर वार कर अपने भतीजे की हत्या कर दीम इसके बाद वह फरार हो गया। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है।

नगवा गांव निवासी छट्ठू सिंह खरवार के बेटे की छह माह पूर्व बाइक के धक्के से दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिस बाइक से दुर्घटना हुई थी वह छट्ठू के बड़े भाई बच्चू सिंह का पुत्र जीत सिंह खरवार चल रहा था। तब से बेटे की मौत से पिता क्षुब्ध था। उसे आशंका थी कि उसके बेटे को जानबूझकर बाइक से मार कर हत्या की गई है।

दोनों परिवारों में जमीन संबंधी विवाद भी चल रहा था। रविवार की रात करीब सात बजे बच्चू सिंह का बेटा 19 वर्षीय जीत सिंह खरवार अपने घर के पास था। इसी दौरान उसके चाचा ने उसके गर्दन पर तलवार से हमला कर दिया। इससे जीत की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर परिवार में चीख पुकार मच गई।