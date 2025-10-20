Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चाचा ने तलवार से गर्दन पर हमला कर की भतीजे की हत्या, छह माह पूर्व आरोपी के पुत्र की दुर्घटना में हुई थी मौत

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:46 AM (IST)

    मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में रामनाथ नामक एक व्यक्ति ने अपने भतीजे सचिन की तलवार से हमला कर हत्या कर दी। यह घटना थाना दन्नाहार क्षेत्र के नगला गाँव में हुई। बताया जा रहा है कि छह महीने पहले रामनाथ के बेटे की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, और उसने उसी का बदला लेने के लिए सचिन की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के नगवां गांव में रविवार की शाम करीब सात बजे एक व्यक्ति ने तलवार से गर्दन पर वार कर अपने भतीजे की हत्या कर दीम इसके बाद वह फरार हो गया। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगवा गांव निवासी छट्ठू सिंह खरवार के बेटे की छह माह पूर्व बाइक के धक्के से दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिस बाइक से दुर्घटना हुई थी वह छट्ठू के बड़े भाई बच्चू सिंह का पुत्र जीत सिंह खरवार चल रहा था। तब से बेटे की मौत से पिता क्षुब्ध था। उसे आशंका थी कि उसके बेटे को जानबूझकर बाइक से मार कर हत्या की गई है।

    दोनों परिवारों में जमीन संबंधी विवाद भी चल रहा था। रविवार की रात करीब सात बजे बच्चू सिंह का बेटा 19 वर्षीय जीत सिंह खरवार अपने घर के पास था। इसी दौरान उसके चाचा ने उसके गर्दन पर तलवार से हमला कर दिया। इससे जीत की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर परिवार में चीख पुकार मच गई।

    सूचना पर दुद्धी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह के साथ ही अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

    मृतक के पिता बच्चू सिंह की तहरीर पर आरोपित चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित की तलाश की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। जांच की जा रही है।