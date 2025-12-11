Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार पूर्व क्रिकेटर समेत दो की मृत्यु

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    सोनभद्र के घोरावल में मीरजापुर मार्ग पर ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों में रणजी ट्रॉफी खेल चुके राकेश पांडेय भी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, घोरावल (सोनभद्र)। घोरावल मीरजापुर मुख्य मार्ग पर धुरकरी राइस मिल के पास बुधवार की रात सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। एक बाइक पर सवार होकर दो युवक मीरजापुर के दीपनगर से कलवारी होकर घोरावल जा रहे थे। रास्ते में मीरजापुर सीमा पार करने के बाद धुरकरी राइस मिल के पास एक ट्रैक्टर की ट्राली में टकरा गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाइक पर घोरावल क्षेत्र के बेलवनिया गांव निवासी रणजी ट्राफी खेल चुके राकेश पांडेय 44 वर्ष तथा उनके साथ में मोहित सोनी 25 वर्ष निवासी दीप नगर जिला मीरजापुर सवार थे। टक्कर के बाद घटनास्थल पर कुछ लोग जुट गए। सूचना एंबुलेंस तथा पुलिस को मिली। सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद यादव मयफोर्स पहुंचे।

    बाइक सवार दोनों घायलों को अचेतावस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल भेजा गया। जहां से गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। इधर घटना की जानकारी होते ही घायलों के स्वजन घटनास्थल और अस्पताल पर जुट गए थे। तत्काल स्वजन उन्हें लेकर वाराणसी के लिए निकले, जहां ट्रामा सेंटर में दोनों ने दम तोड़ दिया। इस घटना से मृतकों के स्वजन में कोहराम मच गया।

    राकेश पांडेय मूल रूप से बेलवनिया गांव के रहने वाले थे। अभी कुछ वर्षों से घोरावल सब्जी मंडी के पास मकान बनवाकर निवास करने लगे थे। इस घटना की जानकारी होते ही उनके दो बेटे और एक बेटी व पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। वह तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता दुर्गा प्रसाद रिटायर्ड शिक्षक हैं। राकेश पांडेय एक अच्छे क्रिकेटर थे।

    क्षेत्र के सभी टूर्नामेंट में वह प्रतिभाग करते थे। इस घटना से स्वजन, ग्रामीण तथा उनके साथियों में शोक की लहर दौड़ गई। मणिकर्णिका घाट पर उनका दाहसंस्कार हुआ। वहीं मोहित सोनी दो भाइयों में छोटा व अविवाहित था। उसका ननिहाल घोरावल नगर में ही है। मामा सुरेश सोनी, रामजी सेठ समेत स्वजन रोते बिलखते रहे। शव का दाहसंस्कार मीरजापुर गंगा घाट पर हुआ। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद यादव ने बताया कि इस मामले में तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।