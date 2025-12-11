सोनभद्र में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार पूर्व क्रिकेटर समेत दो की मृत्यु

जागरण संवाददाता, घोरावल (सोनभद्र)। घोरावल मीरजापुर मुख्य मार्ग पर धुरकरी राइस मिल के पास बुधवार की रात सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। एक बाइक पर सवार होकर दो युवक मीरजापुर के दीपनगर से कलवारी होकर घोरावल जा रहे थे। रास्ते में मीरजापुर सीमा पार करने के बाद धुरकरी राइस मिल के पास एक ट्रैक्टर की ट्राली में टकरा गए।

बाइक पर घोरावल क्षेत्र के बेलवनिया गांव निवासी रणजी ट्राफी खेल चुके राकेश पांडेय 44 वर्ष तथा उनके साथ में मोहित सोनी 25 वर्ष निवासी दीप नगर जिला मीरजापुर सवार थे। टक्कर के बाद घटनास्थल पर कुछ लोग जुट गए। सूचना एंबुलेंस तथा पुलिस को मिली। सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद यादव मयफोर्स पहुंचे।

बाइक सवार दोनों घायलों को अचेतावस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल भेजा गया। जहां से गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। इधर घटना की जानकारी होते ही घायलों के स्वजन घटनास्थल और अस्पताल पर जुट गए थे। तत्काल स्वजन उन्हें लेकर वाराणसी के लिए निकले, जहां ट्रामा सेंटर में दोनों ने दम तोड़ दिया। इस घटना से मृतकों के स्वजन में कोहराम मच गया।

राकेश पांडेय मूल रूप से बेलवनिया गांव के रहने वाले थे। अभी कुछ वर्षों से घोरावल सब्जी मंडी के पास मकान बनवाकर निवास करने लगे थे। इस घटना की जानकारी होते ही उनके दो बेटे और एक बेटी व पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। वह तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता दुर्गा प्रसाद रिटायर्ड शिक्षक हैं। राकेश पांडेय एक अच्छे क्रिकेटर थे।