मैहर दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो सोनभद्र में पलटी, दो लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मैहर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, महुली (सोनभद्र)। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो रविवार शाम बड़े हादसे का शिकार हो गई। मैहर स्थित मां शारदा देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो अमरपाटन के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई।
जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और आठ श्रद्धालु घायल हो गए। मृतकों में सोनभद्र के विंढमगंज थाना क्षेत्र के जोरूखाड निवासी भोलाराम भी शामिल थे। बोलेरो अमरपाटन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में पलट गई।
इस दौरान बाइक सवार रामबली केवट निवासी जिन्नाताला थाना क्षेत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ सवार रामलखन केवट और रामलाला केवट गंभीर रूप से घायल हो गए।बोलेरो में सवार श्रद्धालुओं में अशोक कुमार, निर्मला देवी, पूनम देवी सहित आठ लोग घायल बताए जा रहे हैं।
सभी को पहले अमरपाटन सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कई को हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल सतना रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही अमरपाटन थाना पुलिस और 112 डायल टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। हादसे की खबर सुनते ही भोलाराम के घर पर परिजन और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
