मैहर दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो सोनभद्र में पलटी, दो लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, महुली (सोनभद्र)। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो रविवार शाम बड़े हादसे का शिकार हो गई। मैहर स्थित मां शारदा देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो अमरपाटन के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और आठ श्रद्धालु घायल हो गए। मृतकों में सोनभद्र के विंढमगंज थाना क्षेत्र के जोरूखाड निवासी भोलाराम भी शामिल थे। बोलेरो अमरपाटन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में पलट गई।

इस दौरान बाइक सवार रामबली केवट निवासी जिन्नाताला थाना क्षेत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ सवार रामलखन केवट और रामलाला केवट गंभीर रूप से घायल हो गए।बोलेरो में सवार श्रद्धालुओं में अशोक कुमार, निर्मला देवी, पूनम देवी सहित आठ लोग घायल बताए जा रहे हैं।