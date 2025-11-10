Language
    सोनभद्र में नशे में धुत दो दोस्तों ने एक-दूसरे की झोपड़ी में लगाई आग, वार्ड में मचा हड़कंप

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:07 PM (IST)

    सोनभद्र में नशे में धुत दो दोस्तों ने आपस में झगड़ा होने के बाद एक दूसरे की झोपड़ी में आग लगा दी। इस घटना से वार्ड में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन झोपड़ियां पूरी तरह जल गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    रेणुकूट में नशे की हालत में दो दोस्‍तों ने एक–दूसरे की झोपड़ी में आग लगा दी।

    जागरण संवाददाता, (रेणुकूट) सोनभद्र। पिपरी नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 11 में रहने वाले दो दोस्तों की लापरवाही ने सोमवार देर रात और फिर मंगलवार सुबह पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। नशे की हालत में दोनों ने एक–दूसरे की झोपड़ी में आग लगा दी।

    जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 3 निवासी विजय की झोपड़ी में सोमवार देर रात लगभग 12 बजे अचानक आग भड़क उठी। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस आगजनी के पीछे वार्ड नंबर 11 निवासी कुबेर पासवान पिता नरेश पासवान पर संदेह जताया गया है।

    लोगों का कहना है कि रात में कुबेर को विजय के घर के पास घूमते देखा गया था, हालांकि किसी ने उसे आग लगाते हुए नहीं देखा। आग लगने के समय विजय अपनी झोपड़ी में सो रहा था। उसी दौरान वार्ड के सभासद नितेश तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह विजय को सुरक्षित बाहर निकाला। समय रहते बचाव न होने पर बड़ा हादसा हो सकता था।

    नशे में धुत विजय बाद में इतना भ्रमित था कि उसने कहा "मुझे लगा कोई मच्छर की दवा छिड़क रहा है।” घटना का दूसरा चरण सोमवार की सुबह देखने को मिला। आरोप है कि सुबह लगभग 11 बजे विजय ने नशे में कुबेर की झोपड़ी में आग लगा दी। आग भड़कते ही आसपास के लोगों ने 112 नंबर पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस टीम के मौके पर पहुंचते ही पहला काम आग बुझाने का किया। बिना समय गंवाए पुलिसकर्मियों ने बाल्टी लेकर पानी डालकर आग पर नियंत्रण पाया, जिससे पास की अन्य झोपड़ियों में आग फैलने से रोका जा सका। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर रोष है और दोनों युवकों की हरकत को गंभीर लापरवाही बताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है।