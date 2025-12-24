सोनभद्र में अवैध मादक पदार्थों के साथ मऊ और रोहतास के दो तस्कर 1.60 क्विंटल गांजा संग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। एसटीएफ की टीम ने मंगलवार की शाम बभनी गांव के किनारे की ओर जाने वाली सड़क पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से लगभग 1.60 क्विंटल गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 45 लाख रुपये बताई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार तस्करों में जनपद मऊ, थाना मधुबन क्षेत्र के कटघरा शंकर निवासी मनोज यादव पुत्र राम अवतार यादव व रोहतास बिहार, थाना क्षेत्र नासरीगंज निवासी मदन पुत्र भगवान सिंह शामिल है। अवैध मादक पदार्थों की व्यापक स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य गांजा लोड करके अम्बिकापुर ले जा रहे थे। उन्हें सोनभद्र में पकड़ लिया गया।