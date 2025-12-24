सोनभद्र में अवैध मादक पदार्थों के साथ मऊ और रोहतास के दो तस्कर 1.60 क्विंटल गांजा संग गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के साथ मऊ और रोहतास के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1.60 क्विंटल गांजा बरामद हु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। एसटीएफ की टीम ने मंगलवार की शाम बभनी गांव के किनारे की ओर जाने वाली सड़क पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से लगभग 1.60 क्विंटल गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 45 लाख रुपये बताई जा रही है।
गिरफ्तार तस्करों में जनपद मऊ, थाना मधुबन क्षेत्र के कटघरा शंकर निवासी मनोज यादव पुत्र राम अवतार यादव व रोहतास बिहार, थाना क्षेत्र नासरीगंज निवासी मदन पुत्र भगवान सिंह शामिल है। अवैध मादक पदार्थों की व्यापक स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य गांजा लोड करके अम्बिकापुर ले जा रहे थे। उन्हें सोनभद्र में पकड़ लिया गया।
गिरफ्तार आरोपितों ने पूछताछ पर बताया कि उनका अवैध मादक पदार्थ तस्करी का सक्रिय गिरोह है, जो ओडिशा से गांजा लाकर जनपद मऊ व उसके आस पास के विभिन्न जनपदों तथा बिहार राज्य में ऊंचे दामों में बेचते हैं। इस गिरोह का मुख्य सरगना छोटू यादव निवासी राफड़ा चिल्कहट जनपद मऊ है, जिसका सहयोगी एवं मददगार मदन है। यह लोग पिछले कई वर्षों से अवैध गांजे की तस्करी का काम करते आ रहे हैं। मनो ट्रक का चालक एवं वाहन स्वामी भी है।
