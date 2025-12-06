चावल की बोरियों में छिपाकर पंजाब से बिहार जा रहे ट्रक में लदी शराब की खेप बरामद, रजखड़ घाटी में पलटने से राज उजागर
सोनभद्र के दुद्धी में रजखड़ घाटी के पास शराब से भरा ट्रक पलट गया। शराब पंजाब से बिहार जा रही थी और चावल की बोरियों में छिपाई गई थी। पुलिस ने मौके पर प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के रजखड़ घाटी में अंग्रेजी शराब लदी एक ट्रक अनियंत्रित हो कर रीवा– रांची मार्ग के नीचे गुरुवार की भोर में पलट गई। मौके से चालक फरार हो गया। शराब की खेप पंजाब से बिहार जा रही थी। ट्रक पलटने की सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार राय और इंस्पेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह अलसुबह मय फोर्स मौके पर पहुंचे और ट्रक सहित उसमें लदा अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांडो की पेटियों सहित बिखरे सैकड़ों बोतलों को कस्बे में लिया।
इस दरमियान देखा गया कि मैकडावेल्स नंबर वन और रॉयल चैलेंज की सैकड़ों की संख्या में पेटियां चावल की बोरियों की आड़ में छिपाकर ट्रक में रखा गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल में चावल की बिल्टी भी पाई। ट्रक में पलटे बिखरे पड़े सैकडों शराब की पेटियां एवं बोतलों को मजदूरों से काउंटिंग करा कर आबकारी विभाग के पुलिस कर्मियों के साथ काफी मशक्कत कर स्थानीय पुलिस ने ट्रैक्टर के माध्यम से कोतवाली शाम तक पहुंचवाती रही।
घटना की जानकारी मिलने पर एडिशनल एसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने मौके का निरीक्षण किया और बोतलों के बार कोर ,क्यूरी बार कोड आदि को स्कैन किया लेकिन सभी कोड फर्जी पाए गए।बताया गया कि मेड इन पंजाब की विस्की पंजाब से बिहार जा रही थी। जांच पड़ताल में चालक फरार है वहीं गाड़ी नंबर UP63 T 6441 से मालिक को ट्रेस किया गया है। इस दौरान तमाशबीनों की भीड़ को पुलिस तितर बितर करती रही।इस दौरान दुद्धी आबकारी निरीक्षक रवि नंदन,सदर विनोद कुमार मय फोर्स मौजूद रहे।
एडिशनल एसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी विस्की लदी पलटी ट्रक का जायजा लेते हुए बताया कि ट्रक पर मिले प्रपत्रों के आधार पर गंभीरता से जांच की जा रही है।चावल की बिल भेजने वाले एवं रिसीव करने वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने निर्देश स्थानीय थाने को दी गई है। इस नेटवर्क से जो भी तस्कर जुड़े है उन्हें ट्रेस किया जा रहा है।
23 नवंबर को भी पुलिस ने पकड़ी थी 135 करोड़ की शराब
दुद्धी पुलिस ने बीते 23 नवंबर को सूचना पर एक ट्रक अंग्रेजी शराब पकड़ी थी जिसकी अनुमानित लागत 1 करोड़ 35 लाख थी।शराब को धान एवं लकड़ी की भूसी में छिपाकर पंजाब से बिहार ले जाया जा रहा था जिसमें ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ था।गुरुवार को अंग्रेजी शराब लदा एक ट्रक अनियंत्रित हो कर पलट गई जिसमें चावल की बोरियो में छिपाकर ले जाया जा रहा था यह भी शराब पंजाब से जा रही थी। दिनों ट्रकों में तस्करी का पैटर्न एक जैसा रहा।शराब की सभी बोतलों की रेट खुरच कर हटाई गई थी वहीं सभी बार कोड जांच में प्रथम दृश्यता फर्जी पाए गए।
तीसरी बार पलटा शराब लदा ट्रक
मार्च 2023 में एक ट्रक में आग लदी थी जिसमें धान की भूसी में शराब छिपाकर ले जाया जा रहा था। वही आज जिस स्थान पर शराब लदी ट्रक पलटा वहां पिछले महीने अंडा लदा एक वाहन पलट चुका था वहीं विगत कुछ वर्ष पहले दो बार शराब लदा ट्रक पलट चुका है।
