'सोनभद्र में आदिवासियों को मिले जमीन का मालिकाना हक', जनजातीय गौरव दिवस में हुई अपील
सोनभद्र में एनटीपीसी शक्तिनगर आवासीय परिसर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिवांशु तोमर ने जनजातीय समाज के संघर्ष पर प्रकाश डाला। जैसेफिन इक्का ने जनजातीय परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया। अरविंद कुमार पनिका ने आदिवासियों को जमीन का मालिकाना हक देने की बात कही ताकि वे देश के विकास में योगदान कर सकें।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। एनटीपीसी शक्तिनगर आवासीय परिसर स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व तृतीय ने शनिवार को जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्यालय के शिवांशु तोमर ने जनजातीय समाज के संघर्ष, बिरसा मुंडा की देशभक्ति और संस्कृति संरक्षण पर प्रकाश डाला।
विशिष्ट अतिथि जैसेफिन इक्का ने जनजातीय परंपराओं, समूह नृत्य, गायन और प्राकृतिक वाद्य यंत्रों के महत्व को रेखांकित किया।
अरविंद कुमार पनिका ने कहा कि आदिवासियों के विकास में उनको जमीन के मालिकाना हक दिया जाना चाहिए जिससे वह देश के विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। इस मौके पर डा. छोटेलाल, मनोज कुमार गौतम, दिनेश कुमार, प्रशांत कुमार विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे।
