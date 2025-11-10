Language
    सोनभद्र में मासूम के गले में खाते समय फंसा चना, थमी सांस

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:21 PM (IST)

    सोनभद्र में एक दुखद घटना घटी, जिसमें एक मासूम बच्चे की चना खाते समय गले में फंसने से मौत हो गई। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना से पूरे परिवार और गांव में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। म्योरपुर में सोमवार सुबह भिगोया हुआ चना खाने से डेढ़ वर्षीय बालक किट्टू की मौत हो गई। चना उसके गले में फंस गया था जिससे उसकी सांस थम गई। स्वजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां चिकित्सक ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया।

    चिकित्सक डा. शिशिर श्रीवास्तव ने बताया कि गले में चना फंसने से मौत के लक्षण प्रतीत हो रहे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही कारण का पता चल सकेगा। म्योरपुर कस्बे में सोमवार को सुबह करीब 11 बजे राजेश का डेढ़ वर्षीय पुत्र किट्टू चना खाने के बाद अचेत हो गया।

    इस पर स्वजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब साढ़े 11 बजे पहुंचे, जहां चिकित्सक प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन शव लेकर घर लौट गए। फिर दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे पिता राजेश बच्चे का शव लेकर अस्पताल पहुंचा और चिकित्सक से जान बचाने के लिए बच्चे को देखने के लिए कहा।

    लेकिन फिर चिकित्सक ने उसे मृत बताया। मृतक के पिता ने बताया कि बच्चे ने खाना खाया था। उसके बाद चने का एक दाना खाया, जिसके बाद वह अचेत हो गया।