गिट्टी लदे ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, जुगैल (सोनभद्र)। स्थानीय थाना क्षेत्र के चोपन-भरहरी मार्ग पर एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई है। घटना शुक्रवार को रात्रि में लगभग नौ बजे की बताई जा रही है। युवक ने हेलमेट नहीं लगाया था, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई।

चोपन-भरहरी मार्ग के महलपुर प्राथमिक विद्यालय के पास एक ट्रक गिट्टी लादकर जुगैल की तरफ जा रहा था। पीछे से मोटरसाइकिल सवार 22 वर्षीय संतोष पुत्र केवल भी अपने घर ग्राम पंचायत टापू के टोला टुसगांव जा रहा था। गिट्टी लदे वाहन के चपेट में आने से युवक बाइक सहित सड़क पर गिर गया।

रात्रि में ही क्षेत्र के अरविंद कुमार निवासी गायघाट ने उसी रास्ते से गुजर रहे थे तभी दुर्घटना को देखकर फौरन 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एंबुलेंस से चोपन अस्पताल भेज दिया। रात्रि में ही पुलिस ने परिजनों को सूचना दी।