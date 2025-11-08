Language
    गिट्टी लदे ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:15 PM (IST)

    सोनभद्र में एक दुखद घटना घटी, जिसमें गिट्टी से लदे ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    गिट्टी लदे ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत।

    जागरण संवाददाता, जुगैल (सोनभद्र)। स्थानीय थाना क्षेत्र के चोपन-भरहरी मार्ग पर एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई है। घटना शुक्रवार को रात्रि में लगभग नौ बजे की बताई जा रही है। युवक ने हेलमेट नहीं लगाया था, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई।

    चोपन-भरहरी मार्ग के महलपुर प्राथमिक विद्यालय के पास एक ट्रक गिट्टी लादकर जुगैल की तरफ जा रहा था। पीछे से मोटरसाइकिल सवार 22 वर्षीय संतोष पुत्र केवल भी अपने घर ग्राम पंचायत टापू के टोला टुसगांव जा रहा था। गिट्टी लदे वाहन के चपेट में आने से युवक बाइक सहित सड़क पर गिर गया।

    रात्रि में ही क्षेत्र के अरविंद कुमार निवासी गायघाट ने उसी रास्ते से गुजर रहे थे तभी दुर्घटना को देखकर फौरन 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एंबुलेंस से चोपन अस्पताल भेज दिया। रात्रि में ही पुलिस ने परिजनों को सूचना दी।

    मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सुबह मृतक के घर पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को ही शाम को घर से ननिहाल करगरा थाना चोपन गया हुआ था।

    जब देर रात तक वापस नहीं आया तो हम समझे की ननिहाल में ही रुक गया है, लेकिन रात में ही पुलिस से सुचना मिली कि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मृतक का एक लड़का आठ माह का है। मृतक मजदूरी कर अपने घर का भरण पोषण करता था।