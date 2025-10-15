लाडले को पालने में न होगी कमी, अब बिंदास ड्यूटी करेंगी वर्दी वाली मम्मी

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, जागरण, सोनभद्र। अक्सर ही देखा गया है कि महिला पुलिसकर्मी अपने बच्चों को लेकर ही ड्यूटी करती हैं। इस तरह के आए दिन वीडियो या फोटो वायरल भी होते रहते हैं। एकल परिवार होने के कारण घर में बच्चों को संभालने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसके कारण कि महिलाएं अपने लाडले को आखिर किसके भरोसे घर पर छोड़कर ड्यूटी पर जाए।

तमाम ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके पति भी नौकरी-पेशे वाले होते हैं। ऐसी में स्थिति में अगर कार्यालय में ही बच्चे को पालने की सुविधा मिल जाए तो वर्दी वाली मम्मी बिंदास ड्यूटी कर सकती हैं। यह व्यवस्था सोनभद्र में पहली बार होने जा रही है। राबर्ट्सगंज, ओबरा थाने के साथ ही पुलिस लाइन में भी क्रेच सेंटर खोलने की तैयारी है। इसमें बच्चों के लिए खिलौने और झूले की भी व्यवस्था होगी। मनोरंजन के साथ ही पढ़ाई की भी सुविधा रहेगी। यानी मम्मी तनावमुक्त होकर ड्यूटी करेंगी और उनके बच्चे यहां मस्त खेलेंगे।



क्रेच सेंटर (शिशु देखभाल केंद्र) यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिशुओं और छोटे बच्चों की दिन के समय देखभाल होती है। ताकि माता-पिता अपने काम पर जा सकें। ये केंद्र शिशुओं की सुरक्षा, शारीरिक विकास, और सामाजिक-भावनात्मक वृद्धि के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करेंगे। यहां प्रशिक्षित कर्मचारी भी रहेंगी जो बच्चों की देखभाल करेंगी।

इसमें भोजन, डायपर बदलना और बच्चों के आराम का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही केंद्र में बच्चों के विकास के लिए शैक्षिक खिलौने, किताबें और खेल जैसी सहायक सामग्री प्रदान की जाएगी। ताकि बच्चों को आरामदायक और सुरक्षित वातावरण मिल सके, जो घर जैसा महसूस करेंगे। क्रेच सेंटर में सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे की माता-पिता को अपने बच्चों पर नजर रख सकेंगे।