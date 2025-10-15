सोनभद्र एनटीपीसी परियोजना परिसर में चोरी, तीन चोर पकड़े, 60 किलो लोहा बरामद
बरौनी एनटीपीसी परियोजना परिसर में सीआईएसएफ ने तीन चोरों को 60 किलो लोहा चुराते हुए पकड़ा। पकड़े गए चोर बरौनी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। सीआईएसएफ ने चोरी का सामान बरामद कर चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया है। इस घटना ने एनटीपीसी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जागरण संवाददाता, बीजपुर (सोनभद्र)। पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का 60 किलो लोहा बरामद किया है। पकड़े गए सिरसोती गांव निवासी छोटे, संजय लाल और डोडहर निवासी बबलू का पुलिस ने चालान कर दिया। बीजपुर बाजार सहित क्षेत्र के नकटू, जरहा में खुली कबाड़ की दुकानें क्षेत्र के रहवासियों सहित एनटीपीसी प्रबंधन के लिए सरदर्द बनी हुई है।
कबाड़ चोर एनटीपीसी परियोजना तक मे सेंध लगाने से बाज नही आ रहे। मंगलवार की अलसुबह एनटीपीसी परियोजना के सेंटर स्टोर के पास करीब आठ दस की संख्या में पहुंचे अज्ञात चोर केबल काटने का प्रयास कर रहे थे। तभी डयूटी पर तैनात सीआईएसएफ जवान अमित कुमार यादव को कुछ आहट सुनायी दी तो मौके पर गया।
कबाड़ चोर सीआईएसएफ जवान को देख दीवार फांद कर भाग निकले। जवान ने मामले की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दी। हरकत में आये सीआईएसएफ के जवानों ने गश्त और बढ़ा दिया और तलाशी अभियान चला दिया। अलसुबह करीब चार बजे गश्त टीम संविदाकार कालोनी के पास पहुंची तो जवानों को एनटीपीसी परियोजना की सुरक्षा दीवार के पास एक बाइक पर तीन लोग दिखायी दिए, जो गश्त टीम को देख कर भागने का प्रयास करने लगे। सीआईएसएफ के जवानों ने घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया।
उनकी तलाशी की गयी तो उनके पास पावर प्लांट से चोरी का लोहा बरामद हुआ। सीआईएसएफ के जवान तीनों को अपने साथ ले गए। पूछताछ में बाइक चालक सिरसोती निवासी छोटे, पीछे बैठे युवक संजय लाल, व तीसरा युवक डोडहर निवासी बबलू ने बताया कि वो ओर उनके तीन चार साथी प्लांट में केवल काट कर चोरी करने गए थे।
बाकी के साथी सीआईएसएफ के जवानों को देख भाग गए। तीनों के पास से प्लांट से चोरी का करीब 60 किलो लोहा बरामद हुआ है। सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़े गए तीनों कबाड़ चोरी के आरोपियों सहित बाइक व बरामद लोहा पुलिस के सपुर्द कर मुकदमा पंजीकृत करा दिया।
