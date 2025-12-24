सोनभद्र में ग्राम पंचायत के कार्यों को देखने गई प्रधान और उसके पति की पिटाई, चार पर मुकदमा दर्ज
सोनभद्र के सहुआर गांव में ग्राम प्रधान चंद्रावती देवी और उनके पति अमरनाथ के साथ मारपीट की गई। गांव में विकास कार्य देखने गए दंपति को यज्ञनरायण, चन्द्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। ग्राम पंचायत सहुआर की ग्राम प्रधान चंद्रावती देवी और उसके पति अमरनाथ की गांव के ही कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। दोनों गांव में विकास कार्यों को देखने गए थे। प्रधान पति के तहरीर पर शाहगंज थाना पुलिस ने गांव के यज्ञनरायण, चन्द्रमणी, श्यामजी व शीलत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सठही गांव निवासी अमरनाथ ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है की उसकी पत्नी चंद्रावती सहुआर ग्राम पंचायत की प्रधान है। 19 दिसंबर को वह अपनी पत्नी के साथ ग्राम पंचायत के कार्यों को देखने सहुआर गए थे। सुबह करीब 11 बजे जब वे गांव में पहुंचे तभी ग्राम सहुआर निवासी यज्ञनरायण, चन्द्रमणी, श्यामजी व शीलत ने उन्हें रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दिया।
विरोध करने पर उसकी व पत्नी की पिटाई की। गांव में दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण उस समय शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। पीड़ित ने बताया कि 21 दिसंबर की शाम करीब साढ़े छह बजे उसका 13 वर्षीय भतीजा अमन क्रिकेट खेलकर घर लौट रहा था।
ग्राम सहुआर पुलिया के पास आरोपियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। घटना में किशोर के सिर व घुटने में चोट आई है। आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार जांच के साथ ही विधिक कार्रवाई आरोपितों पर की जा रही है।
