सोनभद्र: एनसीएल खदान में दर्दनाक हादसा, सुपरवाइजर की मौत

जागरण संवाददाता, शक्तिनगर (सोनभद्र)। एनसीएल दुधीचूआ कोयला खदान में शुक्रवार रात को एक दुखद घटना में सुपरवाइजर पुष्पेंद्र सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, पुष्पेंद्र सिंह, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, खदान के डंपिंग एरिया में निरीक्षण करने गए थे। यह घटना रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच हुई, जब वे बुलडोजर की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

पुष्पेंद्र सिंह मूल रूप से सीधी जिले के निवासी थे और एनसीएल दुधीचूआ के अधीन एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। वे ओवरबर्डन हटाने का कार्य देखते थे। नाइट शिफ्ट के दौरान निरीक्षण के लिए वन के समीप पहुंचे थे, तभी बुलडोजर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और वे गिर पड़े।

साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने तुरंत प्रबंधन को सूचित किया और उन्हें एनसीएल जयंत के नेहरू शताब्दी अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मोरवा थाना प्रभारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल भेजा गया।

पुष्पेंद्र सिंह के परिजन सीधी से सिंगरौली पहुंच गए हैं। परिजनों ने मांग की है कि मृतक के आश्रित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को निजी कंपनी में नौकरी दी जाए। इस मामले में एनसीएल प्रबंधन ने बताया कि मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए का चेक और अंतिम संस्कार के लिए एक लाख रुपए की नगद सहायता प्रदान की गई है।