जागरण संवाददाता, सोनभद्र। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी बीएन सिंह ने गुरुवार को भी विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक सभी बीएलओ को मतदाताओं को घर-घर जाकर के गणना प्रपत्रों के वितरण, एकत्रीकरण एवं उनके डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण लेनी है।

बीएलओ की ओर से मतदाताओं को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने के उपरांत उनके एकत्रीकरण एवं डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। जो मतदाता गणना प्रपत्र भर कर बीएलओ को नहीं उपलब्ध नहीं कराएंगे उनका नाम नौ दिसंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट निर्वाचक नामावलियों की सूची में नहीं रहेगा। ऐसे में हरहाल में यह कार्य 30 नवंबर तक पूरा कर लेना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है कि जनपद के समस्त संभ्रांत नागरिकों, बुद्धिजीवियों से प्राप्त गणना प्रपत्र को भर करके बीएलओ को उपलब्ध करा दें। गणना प्रपत्र में मतदाता अपने नाम से संबंधित अपेक्षित जानकारी लिखते हुए बीएलओ को उपलब्ध करा दे। उक्त गणना प्रपत्र में किसी भी प्रकार के डाक्यूमेंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताया कि नौ दिसंबर को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली प्रकाशित हो जाएगी। मतदाता सूची जितनी अधिक त्रुटि रहित होगी उतने ही निष्पक्ष, भयमुक्त तथा स्वतंत्र निर्वाचन की अपेक्षा की जा सकती है।

शत प्रतिशत कार्य पर मनाया बीएलाओ आफ द डे डिजिटाइजेशन करने पर गुरुवार को बीएलओ आफ दी डे मनाया गया। इसके तहत इन्द्रमणी, सुनीता देवी, ओम प्रकाश, आशु मिश्रा, मोहम्मद सिद्धीकी, सोमलता अपने बूथ के सभी मतदाताओं का शत प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित, एकत्रित, डिजिटाइज कार्य पूरा किया है। इन सभी छह बीएलओ को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी बीएन सिंह ने अनपरा नगर पंचायत में गणना प्रपत्रों के एकत्रीकरण, वितरण की प्रगति का निरीक्षण किया। प्रगति धीमी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार लाने का निर्देश दिया। कहा कि अगर समय से पहले सुधार नहीं होता है तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बीएन सिंह ने इसके बाद नगर पंचायत परिसर में गणना प्रपत्रों की फीडिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। निर्देशित किया कि आपरेटरों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाया जाए। इसके बाद उन्होंने म्योरपुर ब्लाक में भी गणना प्रपत्रों की स्थिति की जानकारी ली।