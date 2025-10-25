सपा नेताओं ने हमेशा किया दलितों का उत्पीड़न, मायावती काे भी नहीं छोड़ा : रवीन्द्र जायसवाल﻿

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिले के प्रभारी मंत्री, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रवीन्द्र जायसवाल ने शनिवार को कहा कि जो पार्टी और उसके नेता हमेशा दलितों पर अत्याचार करते रहे हों, वे आज दलित के हित की बात कर रहे हैं।

रवीन्द्र जायसवाल ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग पूर्व हो चुके हैं वे सत्ता पाने के लिए छटपटा रहे हैं। कहा कि सपा के नेताओं ने हमेशा ही दलितों, वंचितों का शोषण किया। यहां तक की मायावती को भी नहीं छोड़ा था। ऐसे नेताओं के मुंह से भाजपा पर दलित उत्पीड़न के आरोप की बात बेइमानी है।

रवीन्द्र जायसवाल ने यह भी कहा कि कुछ लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए महागठबंधन कर रहे हैं। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार बनाती है। मंत्री ने ये बातें पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जायसवाल यहां पर समीक्षा बैठक करने आए थे। इससे पहले उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।



कांग्रेस ने सरदार पटेल को नहीं दिया सम्मान लौह पुरुष सरदार पटेल की 150 वीं जयंती समारोह अभियान की जिला कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने जयंती समारोह के विषयों पर प्रकाश डाला। कहा कि पटेल जिस सम्मान के हकदार थे, उसे कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उनके नेतृत्व दक्षता क्षमता के आगे कभी नहीं टिकते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनते ही उनकी विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कराया गया। कहा कि भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार पटेल राष्ट्र के गौरव थे। उनकी अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके कारण एक भारत श्रेष्ठ भारत बनकर उभरा।

जिला प्रभारी अनिल सिंह ने पार्टी के आगामी अभियान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। बताया कार्यकर्ता हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर दौड़ लगाएंगे। जनपद के सभी 1,515 बूथों पर लौहपुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष भाजपा नंदलाल गुप्ता ने बताया कि रन फार यूनिटी के तहत 31 अक्टूबर से लगातार छह दिसंबर तक कार्यक्रम संचालित होंगे। इसके तहत जनपद के सभी विधानसभा स्तर पर पदयात्रा निकाली जाएगी। कार्यशाला में अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, सदर विधायक भूपेश चौबे, पूर्व सांसद रामशकल, नगर पालिका अध्यक्ष रुबी प्रसाद, श्रवण गोंड़, नागेश्वर देव पांडेय, ओमप्रकाश दूबे, रंजना सिंह, रामसुन्दर निषाद, कृष्णमुरारी गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहे।