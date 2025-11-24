सोनभद्र में प्रेमिका के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ेर से लटका मिला युवक का शव

उसकी 18 प्रेमिका विषाक्त पदार्थ खाने से उसी कमरे में अचेत मिली। प्रेमिका ने ही अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। फिर स्वजन युवती को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले गए जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

जागरण संवाददाता, हाथीनाला (सोनभद्र)। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के रजखड़ गांव निवासी 22 वर्षीय सुनील कुमार का शव सोमवार की भोर में उसकी प्रेमिका के चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित घर में फंदे के सहारे लटका मिला।

दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के रजखड़ गांव निवासी सुनील कुमार का करीब एक वर्ष से संबंध चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से था। दोनों एक वर्ष से लिव इन रिलेशनशि‍प में रहता था।

कुछ माह पूर्व ही सुनील कहीं बाहर मजदूरी करने गया था। दो दिन पूर्व वह अपने घर लौटा। तब रविवार को उसकी प्रेमिका उसके घर पहुंची और दोनों रात में प्रेमिका के घर आ गए। वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और प्रेमी फंदे पर लटका म‍ि‍ला।