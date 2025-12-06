Language
    SIR in UP: सार्वजनिक अवकाश में भी चलेगा एसआईआर का काम, 11 दिसंबर तक डिजिटाइजेशन

    By Mayakant Deo Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    सोनभद्र के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि निर्वाचन नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की सभी गतिविधियों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण कराया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि अर्हता तिथि एक जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची का अद्यतन कार्य प्रगति पर है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना, एकत्र करना एवं डिजिटाइजेशन का कार्य चार नवंबर से 11 दिसंबर तक किया जा रहा है। निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा।

    इसके उपरांत 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी, जबकि उनका निस्तारण सात फरवरी तक किया जाएगा। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जो कार्य अभी शेष हैं, उन्हें सात दिसम्बर (सार्वजनिक अवकाश दिवस) में भी पूर्ण कराया जाएगा ताकि आयोग की समय-सारिणी के अनुसार सभी गतिविधियां सफलतापूर्वक पूरी की जा सके।