SIR in UP: सार्वजनिक अवकाश में भी चलेगा एसआईआर का काम, 11 दिसंबर तक डिजिटाइजेशन

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की सभी गतिविधियों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अर्हता तिथि एक जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची का अद्यतन कार्य प्रगति पर है। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना, एकत्र करना एवं डिजिटाइजेशन का कार्य चार नवंबर से 11 दिसंबर तक किया जा रहा है। निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा।