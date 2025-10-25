Language
    Sonbhadra : जादू-टोने की आशंका में दो युवकों की बांधकर पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया ये एक्शन

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:17 PM (IST)

    सोनभद्र में जादू-टोना के शक में दो युवकों को बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, और जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। क्षेत्र के खरहरा ग्राम पंचायत के देवखर टोला में कुछ लोगों ने जादू टोना की आशंका में दो युवकों की बंधक बनाकर पिटाई की। उनके हाथ पैर बांध कर उन्हें लाठी-डंडे से पीटा। घटना के दूसरे दिन ही इससे जुड़ा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होने के बाद पुलिस हरकत में आई।

    पुलिस ने इस मामले में देवखर टोला निवासी लल्लू, उसके पुत्र और दामाद के खिलाफ मारपीट, एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओबरा हर्ष पांडेय ने बताया कि तीनों आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

    पीड़ितों का बयान हो चुका है। मामले की विवेचना वे स्वयं कर रहे हैं। आगे जांच में जो तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।