Sonbhadra : जादू-टोने की आशंका में दो युवकों की बांधकर पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया ये एक्शन

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। क्षेत्र के खरहरा ग्राम पंचायत के देवखर टोला में कुछ लोगों ने जादू टोना की आशंका में दो युवकों की बंधक बनाकर पिटाई की। उनके हाथ पैर बांध कर उन्हें लाठी-डंडे से पीटा। घटना के दूसरे दिन ही इससे जुड़ा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होने के बाद पुलिस हरकत में आई।

पुलिस ने इस मामले में देवखर टोला निवासी लल्लू, उसके पुत्र और दामाद के खिलाफ मारपीट, एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओबरा हर्ष पांडेय ने बताया कि तीनों आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।