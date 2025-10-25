Language
    Sonbhadra : रेलवे ट्रैक और किराए के मकान में दो व्यक्तियों की संदिग्ध मौत, लाश के पास मिलीं ये चीजें

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:11 PM (IST)

    सोनभद्र में दो अलग घटनाओं में दो लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर मृत मिला, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरे व्यक्ति का शव किराए के मकान में मिला। रेणुकूट चौकी प्रभारी संजय सिंह मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में ले लिया।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। क्षेत्र में शुक्रवार व शनिवार को दो अलग–अलग स्थानों पर संदिग्ध परिस्थितियों में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। शनिवार की दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि रेणुकूट और रनटोला रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। रेणुकूट चौकी प्रभारी संजय सिंह मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में ले लिया।

    पिपरी थाना प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र राय ने बताया कि मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। प्रथम दृष्टया व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है। उधर शुक्रवार की शाम पुलिस को सूचना मिली कि पिपरी नगर पंचायत के वार्ड छह में किराए के कमरे में रहने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान गोरखपुर के थाना बेलीपार के तेलना गांव निवासी 46 वर्षीय विजय चंद्रा राजभर के रूप में हुई है।

    वह दो अक्टूबर से पिपरी में किराए के कमरे में रह रहा था। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मृतक के भाई सोनू और अन्य लोगों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर देखा गया तो विजय चंद्रा मृत अवस्था में पड़े मिले। शव के पास बीड़ी और माचिस भी पाई गई। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में किसी तरह की हिंसक घटना या संघर्ष के संकेत नहीं मिले हैं।

    शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूछताछ में पता चला कि काफी समय से मृतक और उसकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। मृतक पिछले दिनों से अकेले ही कमरे में रह रहा था। उसी मकान में दो अन्य किरायेदार भी रहते हैं, लेकिन जांच में उनसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकी। मृतक का भाई सोनू भी लगभग 10 वर्षों से पास ही किराए के कमरे में रहता है।