सोनभद्र में ट्रैक्टर पलटने से शाहजहांपुर के दो श्रमिकों की मौत, चार घायल
सोनभद्र में ट्रैक्टर पलटने से शाहजहांपुर के दो श्रमिकों की दुखद मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। अधिकारियों ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, करमा (सोनभद्र)। कसया खुर्द गांव में गुरुवार की रात करीब साढ़े 10 बजे ट्रैक्टर ट्राली पलटने से शाहजहांपुर जनपद के थाना सेरामऊ दक्षिण के ददऊ गांव निवासी 35 वर्षीय सोन पाल और शहर कोतवाली क्षेत्र के बरकतई गांव निवासी 22 वर्षीय अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई।
दुर्घटना में शाहजहांपुर के ही सदर कोतवाली क्षेत्र के निगोई गांव निवासी 18 वर्षीय पारस, 22 वर्षीय प्रदीप, 27 वर्षीय अरविंद व जितेंद्र कश्यप और सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र के ओड़हथा गांव निवासी ट्रैक्टर चालक संतोष घायल हो गया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
करमा थाना क्षेत्र में टावर लाइन का निर्माण चल रहा है। पसही ट्रांसमिशन से झकाही सोलर प्लांट के बीच फिलहाल काम चल रहा है। इस कार्य का ठेका शाहजहांपुर के ही किसी व्यक्ति ने लिया है। वहीं से काम करने के लिए श्रमिकों को लेकर आया है। पिछले कई दिनाें श्रमिक कार्य कर रहे हैं। गुरुवार की रात श्रमिक ट्रैक्टर से झकही गांव स्थित गोदाम से सामान लेने गए थे वहां से सामान लेकर लौट रहे थे।
इस दौरान कसयाखुर्द गांव में विंध्यवासिनी इंटर कालेज के पास रात करीब साढ़े 10 बजे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जाकर पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर पर सवार श्रमिक उसके नीचे ही दब गए। घटना से चींख पुकार मच गई।
आसपास के लाेग मौके पर पहुंचे और किसी तरह से ट्राली को उठाया तो देखा कि सोन पाल और अभिषेक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जबकि अन्य चार लोग घायल हो गए थे। जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल घायलों की स्थिति सामान्य है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।