Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में प्रतिबंधित कफ सीरप की तस्करी में दो सगे भाइयों समेत तीन पर मुकदमा दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    सोनभद्र में पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सीरप की तस्करी के आरोप में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने औषधीय निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। प्रतिबंधित कोडिनयुक्त कफ सीरप के फरार मास्टरमाइंड वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल के तार सोनभद्र से भी जुड़ गए हैं। उसका पिता भोला प्रसाद जायसवाल शैली ट्रेडर्स के नाम से रांची झारखंड से कंपनी चलाता था। 

    उसने ही राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बरकरा गांव में दो सगे भाइयों वाराणसी निवासी सत्यम कुमार गुप्ता व विजय गुप्ता की फर्म मेसर्स मां कृपा मेडिकल और मेसर्स शिविक्षा फार्मा को 7.53 लाख शिशियों में 7.53 करोड़ एमएल प्रतिबंधित कोडीनयुक्त सीरफ की तस्करी की थी। पुलिस ने औषधीय निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें