सोनभद्र में प्रतिबंधित कफ सीरप की तस्करी में दो सगे भाइयों समेत तीन पर मुकदमा दर्ज
सोनभद्र में पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सीरप की तस्करी के आरोप में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत की गई है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। प्रतिबंधित कोडिनयुक्त कफ सीरप के फरार मास्टरमाइंड वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल के तार सोनभद्र से भी जुड़ गए हैं। उसका पिता भोला प्रसाद जायसवाल शैली ट्रेडर्स के नाम से रांची झारखंड से कंपनी चलाता था।
उसने ही राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बरकरा गांव में दो सगे भाइयों वाराणसी निवासी सत्यम कुमार गुप्ता व विजय गुप्ता की फर्म मेसर्स मां कृपा मेडिकल और मेसर्स शिविक्षा फार्मा को 7.53 लाख शिशियों में 7.53 करोड़ एमएल प्रतिबंधित कोडीनयुक्त सीरफ की तस्करी की थी। पुलिस ने औषधीय निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।