सोनभद्र में कफ सीरप तस्करी से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के हत्थे चढ़ा वाराणसी का इनामी तस्कर सत्यम कुमार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कफ सीरप तस्करों पर एसआइटी का शिकंजा कसता जा रहा है। उनके खिलाफ गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) और राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने 10 हजार के इनामी तस्कर मां कृपा मेडिकल के प्रोपराइटर व वाराणसी के गोला दीनानाथ कबीरचौरा निवासी सत्यम कुमार को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

वह राबर्ट्सगंज में अपने अधिवक्ता से मिलने जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे चंडी तिराहे के पास से पकड़ा।



पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में मीडिया को बताया कि पुलिस टीम कोलकाता से कफ सीरप तस्करी के मास्टर माइंड वाराणसी के प्रहलाद घाट कायस्थ टोला निवासी भोला प्रसाद जायसवाल को न्यायालय के आदेश से चार दिन पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर रांची गई थी।

फर्जी प्रमाण पत्र पर लिया था लाइसेंस

वहां एसआइटी ने अवैध कफ सीरप आपूर्ति की जांच की। पता चला कि सत्यम कुमार ने राबर्ट्सगंज कोतवाली के बरकरा कम्हारी रोड के पते पर किराए का मकान लेकर मां कृपा मेडिकल के नाम से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र व शपथ पत्र आदि दस्तावेज के आधार पर औषधि विभाग सोनभद्र से ड्रग लाइसेंस लिया था।

मां कृपा मेडिकल मौके पर स्थापित नहीं है। उस पते पर शैली ट्रेडर्स रांची झारखंड प्रोपराइटर भोला प्रसाद एवं शुभम जायसवाल से करीब छह करोड़ का फेंसाडिल कफ सीरप की खरीद दिखाया।

फिर जनपद भदोही नई बाजार स्थित फर्जी फर्में आयुष इंटरप्राइजेज, सनाया मेडिकल, दिलीप मेडिकल जो मौके पर स्थापित नहीं हैं, के नाम विक्रय दिखाकर उनके खातों से रुपये रोटेट कराते हुए प्राप्त कर छह करोड़ रुपये शैली ट्रेडर्स के खाते में ट्रांजेक्शन किया जबकि मौके पर सीरप की शीशियों का परिवहन होना नहीं पाया जा रहा है।