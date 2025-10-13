सोनभद्र के बरवां गांव में प्रशासन ने चलाया सफाई अभियान, एडीओ पंचायत पहुंचे बरवा गांव, खुद लगाई झाड़ू
सोनभद्र के बरवां गांव में प्रशासन ने सफाई अभियान चलाया, जिसमें एडीओ पंचायत ने स्वयं झाड़ू लगाकर ग्रामीणों को प्रेरित किया। इस अभियान में ग्रामीणों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, सड़कों और गलियों को साफ किया, और कचरा हटाया, जिसका उद्देश्य गांव को स्वच्छ बनाना था।
जागरण संवाददाता, शाहगंज (सोनभद्र)। घोरावल ब्लाक के बरवां गांव की समस्या को लेकर रविवार को दैनिक जागरण आप द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को प्रमुखता से सोमवार की अंक में प्रकाशित किया गया। खबर लगते ही सुबह गांव में साफ-सफाई व अन्य समस्या समाधान के लिए एडीओ पंचायत रामचरन प्रसाद गांव पहुंच गए।
इस दौरान ग्रामीण भी प्राथमिक विद्यालय बरवा पहुंच गए। एडीओ पंचायत ने स्वयं झाड़ू उठाया और स्वयं स्वच्छता अभियान में जुट गये। उनका साथ देने के लिए ग्रामीण भी झाड़ू अपने हाथ में ले लिए। विद्यालय परिसर की सफाई की गई। एडीओ पंचायत ने कहा कि 30 अक्टूबर को बरवा गांव में स्वच्छता संबंधी विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें 30 से अधिक सफाई कर्मियों को एकसाथ ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इस दौरान गांव की गलियों व सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा।
ग्रामीणों ने इस दौरान दैनिक जागरण का आभार व्यक्त किया। कहा कि दैनिक जागरण ने गांव की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित कर बेहतर पहल की है। इसका संज्ञान अधिकारियों ने लिया है। लोगों ने इस तरह के निरंतर आयोजन की मांग की।
प्रतिक्रिया
दैनिक जागरण ने हमारे गांव की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अब उम्मीद जगी है कि कुछ बेहतर होगा। एडीओ पंचायत ने विकास कार्यों पर भी जोर दिया है। - मोहित मोदनवाल
ग्राम पंचायत बरवां की समस्यात्मक खबरें प्रकाशित करने के लिए जागरण परिवार का आभार। जागरण आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अनुसूचित बस्ती मार्ग की फोटो प्रकाशित हुई,अब शायद यह बन जाए। - धीरज यादव
जागरण की पहल शानदार है। गांव में लोगों में भी जागरुकता आई है। अब गांव के विकास को लेकर एक उम्मीद जगी है। जागरण ने गांव की समस्या को प्रमुखता से उठाया है। विकास की उम्मीद जगी है। - राजेश विश्वकर्मा
गांव की गलियां हर तरफ गंदी थी, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जगी है। दैनिक जागरण ने इस मामले को अब सार्वजनिक कर दिया है। अधिकारी भी अब गांव में आने लगे है। समय बदलेगा।- महेंद्र पटेल
