    खुशखबरी! सोनभद्र में इन सड़कों की बदलेगी सूरत, यात्रा होगी सुगम

    By Prashant Kumar Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    सोनभद्र जिले में कई सड़कों की सूरत बदलने वाली है, जिससे यात्रा सुगम होगी। इस विकास कार्य से स्थानीय लोगों और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सड ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जनपद में वर्षों से जर्जर और क्षतिग्रस्त सड़कों से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत राज्य सड़क निधि से सोनभद्र के विभिन्न ग्रामीण और संपर्क मार्गों के विशेष मरम्मत कार्यों को शासन से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है।

    इन कार्यों पर 14 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी, जबकि प्रथम चरण में लगभग छह करोड़ रुपये अवमुक्त भी कर दिए गए हैं।

    लोक निर्माण विभाग के अनुसार यह स्वीकृति अनुदान संख्या 58 के तहत प्रदान की गई है। स्वीकृत कार्यों में वह मार्ग शामिल हैं, जिनकी हालत लंबे समय से बदहाल थी और जिनसे रोजाना हजारों ग्रामीणों का आवागमन जुड़ा हुआ है।


    इन प्रमुख मार्गों की बदलेगी सूरत, जिनकी मिली स्वीकृति

    • मुक्खा संपर्क मार्ग
    • बजहवां संपर्क मार्ग
    • रोनिह्वां-परसोई-बैरपुर-नदहरी मार्ग
    • वीएस रोड से कुरुहुल संपर्क मार्ग
    • ओबरा से भलुआ संपर्क मार्ग
    • सौंहा से बागपोखर वाया नेवारी मार्ग
    • आरपीके से बिठगांव संपर्क मार्ग
    • तरावां से उपधी मार्ग
    • घोरावल से करीबराव संपर्क मार्ग
    • वीएस रोड से बहुअरा
    • बघोरी व बभनौली संपर्क मार्ग
    • मदैनिया से टिकुरिया मार्ग
    • राजगढ़-शाहगंज से पेटराही वाया पिपरी
    • एमएमबीसीबी से लीलाडेवा मार्ग


    ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

    इन सड़कों की मरम्मत से स्कूल, अस्पताल, बाजार, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों तक पहुंच आसान होगी। खासकर बरसात के मौसम में आवागमन की जो समस्याएं आती थीं, उनसे ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही, यातायात सुगम होने से स्थानीय व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।

    जल्द शुरू होंगे काम

    लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर कार्य शुरू कराने की तैयारी कर ली है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक माध्यम से जारी किया गया है और इसकी पुष्टि शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कुल मिलाकर, यह स्वीकृति सोनभद्र के ग्रामीण इलाकों के लिए सड़क, सुविधा और विकास तीनों का रास्ता खोलने वाली साबित होगी।


    जर्जर सड़क मरम्मत को लेकर शासन से स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही टेंंडर प्रक्रिया शुरू करके काम कराया जाएगा। निश्चित रूप से इसके निर्माण के बाद आमजन की यात्रा सुखद होगी।

                                                        शैलेश कुमार ठाकुर, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।