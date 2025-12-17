Language
    कांशीराम आवास में विद्युत कनेक्शन काट रहे कर्मियों से कहासुनी, हंगामा

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    सोनभद्र के कांशीराम आवास में बिजली विभाग की टीम ने बकाया बिल पर 50 कनेक्शन काटे। निवासियों ने बिना अनुमति घर में घुसकर कनेक्शन काटने का आरोप लगाया, जि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नगर स्थित कांशीराम आवास में मंगलवार को दोपहर में छापेमारी करने गई विद्युत विभाग की टीम ने बिल बकाया होने पर करीब 50 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया।

    लोगों का आरोप है कि विभाग के कर्मियों ने बगैर अनुमति घरों में घुसकर कनेक्शन काटे। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों से कहासुनी भी की। विवाद बढ़ता देख कर्मचारी वहां से हट गए और सब स्टेशन पर पहुंचे।

    पीछे-पीछे आवास के लोग भी पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह ने लोगों को समझाकर शांत कराया।

    राबर्ट्सगंज स्थित कांशीराम आवास में बकाया बिजली बिल को लेकर विभाग के चलाए गए अभियान से मंगलवार को स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विभागीय कार्रवाई के तहत आवासीय कनेक्शन काट दिए गए, जिससे आक्रोशित रहवासियों ने बगल में स्थित सब स्टेशन पर पहुंचकर हंगामा किया।

    रहवासियों का आरोप है कि बिजली कर्मियों ने घरों में घुसकर कनेक्शन काटे और इस दौरान बदतमीजी भी की गई। आवासीय महिलाओं अनीता, मुन्नी, पन्ना, रोशनी और गुलाब ने बताया कि बिजली बिल समय से नहीं आता, जिससे हर माह भुगतान संभव नहीं हो पाता।

    उनका कहना है कि एकाएक 40 से 50 हजार रुपये तक का बिल थमा दिया जाता है, जिसे चुकाना गरीब परिवारों के लिए असंभव है।

    रहवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि कनेक्शन काटने के दौरान प्रत्येक घर की केबिल को कई स्थानों से काट दिया गया। उनका कहना है कि यदि कनेक्शन काटना ही था तो पोल से काटा जा सकता था, घरों में घुसकर तार काटना उचित नहीं है।

    उधर विद्युत वितरण खंड राबर्ट्सगंज के अधिशासी अभियंता एसबी ठाकुर ने बताया कि कांशीराम आवास के लोगाें ने कभी विद्युत बिल ही नहीं जमा किया। जब कर्मचारी बकाये में कनेक्शन काटने लगे तो विवाद कर लिया। उपभोक्ताओं को एक सप्ताह के अंदर बकाया बिल जमा करने का समय दिया गया है। तब भी बिल जमा नहीं हूआ तो कार्रवाई की जाएगी।