कांशीराम आवास में विद्युत कनेक्शन काट रहे कर्मियों से कहासुनी, हंगामा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नगर स्थित कांशीराम आवास में मंगलवार को दोपहर में छापेमारी करने गई विद्युत विभाग की टीम ने बिल बकाया होने पर करीब 50 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया। लोगों का आरोप है कि विभाग के कर्मियों ने बगैर अनुमति घरों में घुसकर कनेक्शन काटे। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों से कहासुनी भी की। विवाद बढ़ता देख कर्मचारी वहां से हट गए और सब स्टेशन पर पहुंचे। पीछे-पीछे आवास के लोग भी पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह ने लोगों को समझाकर शांत कराया। राबर्ट्सगंज स्थित कांशीराम आवास में बकाया बिजली बिल को लेकर विभाग के चलाए गए अभियान से मंगलवार को स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विभागीय कार्रवाई के तहत आवासीय कनेक्शन काट दिए गए, जिससे आक्रोशित रहवासियों ने बगल में स्थित सब स्टेशन पर पहुंचकर हंगामा किया।

रहवासियों का आरोप है कि बिजली कर्मियों ने घरों में घुसकर कनेक्शन काटे और इस दौरान बदतमीजी भी की गई। आवासीय महिलाओं अनीता, मुन्नी, पन्ना, रोशनी और गुलाब ने बताया कि बिजली बिल समय से नहीं आता, जिससे हर माह भुगतान संभव नहीं हो पाता।

उनका कहना है कि एकाएक 40 से 50 हजार रुपये तक का बिल थमा दिया जाता है, जिसे चुकाना गरीब परिवारों के लिए असंभव है। रहवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि कनेक्शन काटने के दौरान प्रत्येक घर की केबिल को कई स्थानों से काट दिया गया। उनका कहना है कि यदि कनेक्शन काटना ही था तो पोल से काटा जा सकता था, घरों में घुसकर तार काटना उचित नहीं है।