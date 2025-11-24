जागरण संवाददाता, (दुद्धी) सोनभद्र। दुद्धी में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6085 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। रेणुकूट-दुद्धी मार्ग पर एक ट्रक से बरामद शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि ट्रक मालिक फरार है।

दुद्धी पुलिस को बिहार के मद्य निषेध ब्यूरो, पटना से गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, पंजाब से शराब की एक बड़ी खेप बिहार भेजी जा रही थी। इसके बाद टीम ने ग्राम कादल के पास नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान संदिग्ध ट्रक RJ 09 GE 6492 को रोका गया। तलाशी लेने पर पुलिसकर्मी यह देखकर हैरान रह गए कि ट्रक में धान की भूसी और लकड़ी के बुरादे के नीचे शराब की पेटियां छिपाई गई थीं।

बरामदगी में कुल 680 पेटियों में 15120 बोतलें शामिल हैं, जिनमें मैकडावल नं.1 और इम्पीरियल ब्लू ब्रांड की कुल 6085.44 लीटर शराब थी। इसके साथ ही अशोक लीलैंड ट्रक, 10,200 रुपये नकद, एक एंड्रॉयड मोबाइल और चार कूटरचित प्रपत्र भी जब्त किए गए हैं।

गिरफ्तार चालक बभूता राम ने पूछताछ में बताया कि ट्रक मालिक संजय सिंह देवड़ा ने पंजाब से शराब भरवाई थी। शराब की पेटियों पर नकली बारकोड चिपकाए गए थे और ऊपर से भूसी व बुरादा डालकर माल को छिपाया गया था । यह खेप बिहार पहुंचाई जानी थी, जहां शराबबंदी के कारण इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है।