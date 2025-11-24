Language
    ब‍िहार जा रही एक करोड़ रुपये से अध‍िक कीमत की शराब सोनभद्र में पकड़ाई

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    सोनभद्र के दुद्धी में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6085 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। रेणुकूट-दुद्धी मार्ग पर एक ट्रक से बरामद शराब की कीमत 1.35 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि ट्रक मालिक फरार है। शराब पंजाब से बिहार भेजी जा रही थी, जहाँ शराबबंदी के कारण इसकी कीमत बढ़ जाती।

    पुलिस ने एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि ट्रक मालिक फरार है। 

    जागरण संवाददाता, (दुद्धी) सोनभद्र। दुद्धी में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6085 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। रेणुकूट-दुद्धी मार्ग पर एक ट्रक से बरामद शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि ट्रक मालिक फरार है। 

    दुद्धी पुलिस को बिहार के मद्य निषेध ब्यूरो, पटना से गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, पंजाब से शराब की एक बड़ी खेप बिहार भेजी जा रही थी। इसके बाद टीम ने ग्राम कादल के पास नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान संदिग्ध ट्रक RJ 09 GE 6492 को रोका गया। तलाशी लेने पर पुलिसकर्मी यह देखकर हैरान रह गए कि ट्रक में धान की भूसी और लकड़ी के बुरादे के नीचे शराब की पेटियां छिपाई गई थीं।

    बरामदगी में कुल 680 पेटियों में 15120 बोतलें शामिल हैं, जिनमें मैकडावल नं.1 और इम्पीरियल ब्लू ब्रांड की कुल 6085.44 लीटर शराब थी। इसके साथ ही अशोक लीलैंड ट्रक, 10,200 रुपये नकद, एक एंड्रॉयड मोबाइल और चार कूटरचित प्रपत्र भी जब्त किए गए हैं।

    गिरफ्तार चालक बभूता राम ने पूछताछ में बताया कि ट्रक मालिक संजय सिंह देवड़ा ने पंजाब से शराब भरवाई थी। शराब की पेटियों पर नकली बारकोड चिपकाए गए थे और ऊपर से भूसी व बुरादा डालकर माल को छिपाया गया था । यह खेप बिहार पहुंचाई जानी थी, जहां शराबबंदी के कारण इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है।

    थाना दुद्धी में इस संबंध में आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस फरार ट्रक मालिक संजय सिंह देवड़ा की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को शराब माफिया के अंतरराज्यीय नेटवर्क पर एक बड़ी चोट माना जा रहा है।