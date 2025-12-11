Language
    सोनभद्र में फर्जी काल कर खाते से उड़ा लिए थे 95 हजार, पुलिस ने 85 हजार वापस कराए

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    सोनभद्र में एक साइबर धोखाधड़ी के मामले में, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 95 हजार रुपये में से 85 हजार रुपये वापस कराए। एक फर्जी कॉल के माध्यम से ...और पढ़ें

    यह घटना साइबर अपराध के प्रति जागरूकता की आवश्यकता पर बड़ा प्रभाव डालने वाली है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। थाना ओबरा की साइबर टीम ने साइबर फ्राड से गई राशि आवेदक को वापस लौटाई है। आवेदक का फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 95,000 से 85,000 रुपये उसके मूल खाते में वापस कराया गया है। आवेदक पटेल कुमार पुत्र परमेश्वर ओझा निवासी 16/20 एमआरएस कोचिंग महादेव कालोनी वीआईपी रोड ओबरा जनपद सोनभद्र से कॉल के जरिये अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवेदक के खाते से 95 हजार रुपये का साइबर फ्राड कर लिया गया था।

    इसके संबंध में थाना ओबरा की साइबर टीम द्वारा आवेदक से फ्राड के सम्बन्ध में पूछताछ कर एंव ट्रांजैक्शन से सम्बन्धित आवश्यक कागजात लेकर तत्काल साइबर पुलिस पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज की गई थी।

    पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा की ओर से साइबर अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार के निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक ओबरा विजय कुमार चौरसिया के कुशल नेतृत्व में थाना ओबरा की साइबर टीम द्वारा NCRP पोर्टल का अवलोकन करके आवेदक की फ्राड हुई धनराशि को सम्बन्धित खाते में होल्ड कराया गया।

    साथ ही NCRP पोर्टल से ट्रांजैक्शन से सम्बन्धित आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर संबंधित बैंक को ईमेल/पत्राचार करके आवेदक की फ्राड हुई धनराशि कुल 95 हजार रुपये में से 85 हजार को आवेदक के मूल बैंक खाते में सफलतापूर्वक वापस कराया गया। धनराशि वापस कराने वाली टीम में विजय कुमार चौरसिया, प्रभारी निरीक्षक थाना ओबरा सोनभद्र व कांसटेबल पंकज पाल, साइबर हेल्प डेस्क थाना ओबरा सोनभद्र थे।

    साइबर फ्राड से बचने के लिए इसपर दें ध्यान--

    • किसी अज्ञात व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत एवं बैंकिंग जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड,पासपोर्ट या किसी परिचित का नाम/ मोबाइल नंबर एवं बैंकिग सुरक्षा हेतु अपना अकाउंट नंबर,नेट बैंकिंग की जानकारी, पासवर्ड, ओटीपी शेयर न करें।
    • साइबर अपराध की घटना होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल या नजदीकी थाने पर रिपोर्ट या www.cybercrime.gov.in पर लॉगिन कर तुरन्त शिकायत दर्ज करायें।