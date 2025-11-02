सोनभद्र में तकनीक का सहारा लेकर खोए 101 मोबाइल फोन को किया बरामद

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। साइबर अपराध रोकथाम व आमजन को तकनीकी माध्यम से न्याय दिलाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जनपद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

पुलिस ने सीईआइआर पोर्टल की मदद से 101 एंड्राइड मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसकी अनुमानित लागत 11 लाख बतायी गयी। रविवार को चुर्क स्थित पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सर्विलांस सेल, एसओजी टीम और जनपद के सभी थानों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान यह बरामदगी की गयी है।