सोनभद्र में तकनीक का सहारा लेकर खोए 101 मोबाइल फोन को किया बरामद
सोनभद्र पुलिस ने तकनीकी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए 101 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके पुलिस ने विभिन्न स्थानों से इन मोबाइलों को ढूंढ निकाला, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। यह सफलता पुलिस की कार्यकुशलता को दर्शाती है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। साइबर अपराध रोकथाम व आमजन को तकनीकी माध्यम से न्याय दिलाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जनपद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पुलिस ने सीईआइआर पोर्टल की मदद से 101 एंड्राइड मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसकी अनुमानित लागत 11 लाख बतायी गयी। रविवार को चुर्क स्थित पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सर्विलांस सेल, एसओजी टीम और जनपद के सभी थानों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान यह बरामदगी की गयी है।
बताया कि सीईआइआर पोर्टल के माध्यम से तकनीकी ट्रेसिंग कर मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बताया कि सभी बरामद फोन को उनके स्वामी को सुपुर्द कर दिया गया है। बताया कि अपना मोबाइल फोन खोने वाले व्यक्ति उसे पुन: प्राप्त करके खुश दिखे।
उन्होंने कहा कि पुलिस तकनीक के माध्यम से जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही आमजन से अपील किया कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराकर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, ताकि शीघ्र कार्रवाई संभव हो सके।
सोनभद्र : साइबर अपराध रोकथाम व आमजन को तकनीकी माध्यम से न्याय दिलाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सीईआइआर पोर्टल की मदद से 101 एंड्राइड मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसकी अनुमानित लागत 11 लाख बताई गई है। pic.twitter.com/LAhnHCX4bV— mukesh srivastava (@mchandrabal) November 2, 2025
