    सोनभद्र में साइबर अपराध पर प्रभावी कार्य के लिए आरक्षी सुनील कुमार रावत पुरस्कृत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 01:05 PM (IST)

    सोनभद्र में साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए आरक्षी सुनील कुमार रावत को पुरस्कृत किया गया है। पुलिस विभाग ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। यह सम्मान साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में मनोबल बढ़ाने का काम करेगा।

    आरक्षी सुनील रावत को माह अक्टूबर का “कॉप ऑफ द मंथ” घोषित किया गया है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। साइबर अपराध की रोकथाम एवं पीड़ितों की सहायता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जनपद सोनभद्र के थाना चोपन में नियुक्त आरक्षी सुनील कुमार रावत को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा ने प्रशस्ति पत्र एवं 1000/- नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

    आरक्षी सुनील रावत द्वारा साइबर अपराध से संबंधित प्रकरणों में अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं तकनीकी दक्षता का परिचय दिया गया। आरक्षी द्वारा साइबर फ्रॉड से प्रभावित आम नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 10,02,027/- (दस लाख दो हजार सत्ताईस रुपये) की धनराशि को समय रहते होल्ड कराकर कुल 42 पीड़ितों को वापस कराई गई।

    इसके अतिरिक्त, आरक्षी द्वारा 50 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज/सीज कराये जाने एवं आईटी एक्ट से संबंधित मामलों की विवेचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जिससे जनपद स्तर पर साइबर अपराध नियंत्रण में ठोस परिणाम प्राप्त हुए। साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में उनके इन उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों को देखते हुए आरक्षी सुनील रावत को माह अक्टूबर का “कॉप ऑफ द मंथ” घोषित किया गया है।


    पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा द्वारा निर्देशित किया गया कि आरक्षी सुनील रावत के उल्लेखनीय कार्यों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए उनका फोटो जनपद के समस्त थानों में चस्पा किया जाए, ताकि अन्य कार्मिकों को भी प्रेरणा मिल सके। यह उपलब्धि न केवल पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता और तकनीकी दक्षता का प्रतीक है, बल्कि आमजन एवं पुलिस के बीच विश्वास को और सुदृढ़ करती है।

    पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा आरक्षी सुनील कुमार रावत को माह अक्टूबर का “काप ऑफ द मंथ” किया गया घोषित। सम्मानित करने वालों में सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्रा भी थे। एसपी के निर्देशन में सिओ व उनकी टीम ने हाल ही में नकली अवैध कफ सीरप करने वालों पर नकेल कसी है।