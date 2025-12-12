सोनभद्र पुलिस लाइन में अचानक तड़तड़ाने लगीं गोलियां, फिर जो हुआ उसने विभाग को चौंका दिया
सोनभद्र पुलिस लाइन, चुर्क में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने साप्ताहिक परेड की सलामी ली। बल की अनुशासन, फिटनेस और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता पर जोर दिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा की ओर से रिज़र्व पुलिस लाइन चुर्क, सोनभद्र में आयोजित साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गई तथा परेड का गहन निरीक्षण किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान फोर्स की अनुशासन, फिटनेस एवं त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया।
इस दौरान परेड की सलामी एवं दस्ता निरीक्षण, शारीरिक व मानसिक फिटनेस के लिए सामूहिक दौड़, UP–112 एवं थानों के वाहनों की गहन चेकिंग, गार्द रजिस्टर पेशी एवं क्वार्टर गार्द का निरीक्षण, परेड ग्राउंड पर बलवा/दंगा नियंत्रण की व्यावहारिक ड्रिल, पुलिस बल को आधुनिक दंगा-निरोधक शस्त्र/उपकरणों का प्रशिक्षण, बलवाइयों पर कार्रवाई हेतु विभिन्न टीमों द्वारा संयुक्त पूर्वाभ्यास किया गया। आज के कार्यक्रम में राजपत्रित अधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक, थाना प्रभारीगण, महिला एवं पुरुष पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण सहित बड़ी संख्या में फोर्स उपस्थित रही।
परेड एवं निरीक्षण विस्तृत विवरण
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा परेड की औपचारिक सलामी ग्रहण करने के बाद परेड के सभी दस्तों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने पुलिसकर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सदैव फिट रहने हेतु सामूहिक दौड़ लगवाई तथा परेड अनुशासन को और बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान UP–112 व विभिन्न थानों से आए वाहनों की तकनीकी व सुरक्षा चेकिंग की गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से इनके उपयोग व रखरखाव के संबंध में जानकारी ली गई।
क्वार्टर गार्द पर तैनात सलामी गार्द ने पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत किया। महोदय द्वारा गार्द रजिस्टर पेशी कर सभी प्रविष्टियों का अवलोकन करते हुए कर्मियों को सतर्कता एवं Active Policing बनाए रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण कर साफ–सफाई, अनुशासन एवं व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस बल की समन्वय क्षमता, तत्परता, अनुशासन और टैक्टिकल रेस्पान्स को और मज़बूत करना रहा।
पीआरवी वाहनों में उपलब्ध
• दंगा नियंत्रण उपकरण,
• सुरक्षा सामग्री,
• कम्युनिकेशन सिस्टम,
• और आवश्यक इमरजेंसी गियर
विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण
• क्वार्टर गार्द
• स्टोर
• परिवहन शाखा
• मेस
• पुलिस बैरक
• पुलिस लाइन परिसर
दंगा/बलवा निरोधक प्रशिक्षण : किसी भी आकस्मिक अथवा प्रतिकूल परिस्थिति में तेज, वैज्ञानिक और प्रभावी प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करने हेतु पुलिस लाईन परेड ग्राउंड पर पुलिस बल को उन्नत दंगा नियंत्रण प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में शामिल प्रमुख अभ्यास
• भीड़ नियंत्रण/तितर–बितर करने की रणनीतियां
• लाठीचार्ज, स्टॉपिंग लाइन एवं शील्ड पोज़ीशन की प्रैक्टिस
• आंसू गैस के गोले, मिर्ची बम का संचालन
• रबर बुलेट गन, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन के प्रयोग का अभ्यास
• हैंड ग्रेनेड, फायर ब्रिगेड एवं अन्य उपकरणों की कार्यवाही
• बलवाइयों पर कार्रवाई हेतु अलग-अलग टीमों द्वारा संयुक्त Mock Drill
• वास्तविक स्थिति में लागू किए जाने वाले विधिक प्रावधानों का क्रमवार अभ्यास
