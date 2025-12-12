Language
    पुलिस-ग्रामीणों में झड़प, हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल, पुलिस वाहन के शीशे तोड़े

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया और ग्रामीणों ने पुलिस वाहन के श ...और पढ़ें

    घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, कोन (सोनभद्र)। ग्राम पंचायत कचनरवा के टोला हड़वरिया (परसवा) में गुरुवार की देर रात पुलिस व ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने लाठी-डंडों व ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें हेड कांस्टेबल संतोष यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए।

    झड़प के दौरान पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़ दिए गए। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। जानकारी के अनुसार, हड़वरिया निवासी सुदर्शन राम ने रात करीब सात बजकर 53 मिनट पर डायल 112 पर सूचना देकर बताया कि उनके बेटों व बहुओं में जमकर मारपीट हो रही है। सूचना पर हेड कांस्टेबल संतोष कुमार यादव, कांस्टेबल लालमणि कनौजिया व चालक अभिमन्यु मौके पर पहुंचे।

    पुलिस ने विवाद को शांत कर सभी को थाने चलने को कहा, लेकिन ग्रामीण वहीं पंचायत करने पर अड़ गए। भीड़ बढ़ने लगी और पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस टीम ने थानाध्यक्ष संजीव सिंह को सूचना दी, जिन्होंने अतिरिक्त बल मौके पर भेजा। अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचते ही स्थिति और बेकाबू हो गई।