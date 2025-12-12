पुलिस-ग्रामीणों में झड़प, हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल, पुलिस वाहन के शीशे तोड़े

जागरण संवाददाता, कोन (सोनभद्र)। ग्राम पंचायत कचनरवा के टोला हड़वरिया (परसवा) में गुरुवार की देर रात पुलिस व ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने लाठी-डंडों व ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें हेड कांस्टेबल संतोष यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

झड़प के दौरान पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़ दिए गए। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। जानकारी के अनुसार, हड़वरिया निवासी सुदर्शन राम ने रात करीब सात बजकर 53 मिनट पर डायल 112 पर सूचना देकर बताया कि उनके बेटों व बहुओं में जमकर मारपीट हो रही है। सूचना पर हेड कांस्टेबल संतोष कुमार यादव, कांस्टेबल लालमणि कनौजिया व चालक अभिमन्यु मौके पर पहुंचे।