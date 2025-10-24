सोनभद्र में कोन पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत वांछित बाल अपचारी को किया गिरफ्तार
सोनभद्र के कोन थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित एक बाल अपराधी को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी एक विशेष अभियान के दौरान हुई। आरोपी पर नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहाँ से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। थाना कोन पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक गंभीर मामले में वांछित बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अपनी अभिरक्षा में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
जानकारी के अनुसार, थाना कोन क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने 22 अक्तूबर को थाने में तहरीर दी थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी तीन वर्षीय पुत्री को पड़ोस के गांव के एक लगभग 15 वर्षीय किशोर ने बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) तथा क्षेत्राधिकारी ओबरा के पर्यवेक्षण में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए 24 अक्तूबर को करबला-कोन मार्ग से आरोपी बाल अपचारी को गिरफ्तार किया।
इस मामले में पुलिस की तत्परता और सक्रियता की सराहना की जा रही है। समाज में इस प्रकार के अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रकार के मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।
गिरफ्तारी में शामिल टीम में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल मुजमिल खां, कांस्टेबल अविनाश यादव और अभय कुमार शामिल रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।
