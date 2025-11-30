Language
    कफ सीरप मामले के मास्‍टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    सोनभद्र पुलिस ने कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। आरोप है क‍ि भोला प्रसाद अपने बेटे के साथ मिलकर इस अवैध कारोबार को चला रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह कहीं भागने की फिराक में है। भोला प्रसाद को सोनभद्र लाया जा रहा है, जहाँ उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस को इस मामले में और खुलासे होने की उम्मीद है।

    भगोड़े शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। 

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कफ सीरप मामले के मास्‍टरमाइंड और भगोड़े शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह कहीं भागने की तैयारी कर रहे थे।

    सोनभद्र पुलिस ने बताया कि अवैध रूप से कफ सीरप के कारोबार की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

    भोला प्रसाद के खिलाफ मामलों की जांच जारी है। पुल‍िस के अनुसार आरोप‍ित को वापस लाकर गहन पूछताछ और व‍िध‍िक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्‍य आरोप‍ित को व‍िदेश से भारत वापस लाने के ल‍िए वाराणसी पुल‍िस भी तैयारी कर रही है। 

    पुलिस के अनुसार उनको सूचना मिली थी कि वह कहीं भागने की फिराक में है। भोला प्रसाद को अब सोनभद्र लाया जा रहा है, जहाँ उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस को इस मामले में और भी खुलासा होने की उम्मीद है।

    राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने शनिवार की रात ही करीब सात लाख 53 हजार शीशी कफ सीरप की तस्करी के आरोप में भोला प्रसाद समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। भोला प्रसाद कफ सीरप तस्करी के मास्टर माइंड शुभम जायसवाल का पिता है।

    पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि जांच से स्पष्ट हुआ कि भोला प्रसाद जायसवाल ने मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची (झारखंड) के माध्यम से बड़े पैमाने पर कफ सीरप की नकली बिलिंग कर विभिन्न जनपदों में अवैध वितरण किया था।

    एसआईटी जांच में जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी व सोनभद्र में लगभग 25 करोड़ के फर्जी लेन-देन का खुलासा हुआ, जिनमें से अधिकांश फर्में धरातल पर अस्तित्वहीन पाई गईं। संलिप्त खातों को फ्रीज कराया गया है।

    भोला प्रसाद जनपद चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर में वांछित था। इससे पहले शनिवार की रात को सोनभद्र पुलिस ने सोनभद्र के औषधि निरीक्षक राजेश कुमार मौर्या के तहरीर पर शनिवार की रात सत्यम, विजय और भोला प्रसाद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।