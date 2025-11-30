जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कफ सीरप मामले के मास्‍टरमाइंड और भगोड़े शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह कहीं भागने की तैयारी कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोनभद्र पुलिस ने बताया कि अवैध रूप से कफ सीरप के कारोबार की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

भोला प्रसाद के खिलाफ मामलों की जांच जारी है। पुल‍िस के अनुसार आरोप‍ित को वापस लाकर गहन पूछताछ और व‍िध‍िक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्‍य आरोप‍ित को व‍िदेश से भारत वापस लाने के ल‍िए वाराणसी पुल‍िस भी तैयारी कर रही है।

पुलिस के अनुसार उनको सूचना मिली थी कि वह कहीं भागने की फिराक में है। भोला प्रसाद को अब सोनभद्र लाया जा रहा है, जहाँ उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस को इस मामले में और भी खुलासा होने की उम्मीद है।

राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने शनिवार की रात ही करीब सात लाख 53 हजार शीशी कफ सीरप की तस्करी के आरोप में भोला प्रसाद समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। भोला प्रसाद कफ सीरप तस्करी के मास्टर माइंड शुभम जायसवाल का पिता है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि जांच से स्पष्ट हुआ कि भोला प्रसाद जायसवाल ने मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची (झारखंड) के माध्यम से बड़े पैमाने पर कफ सीरप की नकली बिलिंग कर विभिन्न जनपदों में अवैध वितरण किया था।