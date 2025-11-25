विंध्याचल मंडल के आयुक्त राजेश प्रकाश और जिलाधिकारी बीएन सिंह ने किया पर्यटन कार्यालय का निरीक्षण

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। विंध्याचल मंडल के आयुक्त राजेश प्रकाश व जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मंगलवार को सर्किट हाउस के पास निर्माणाधीन पर्यटन कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त ने भवन निर्माण कार्य में प्रयोग किए जा रही सामग्री को देखा।

उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंधित अधिशासी अभियंता व जेई को निर्देश दिया कि भवन निर्माण में गुणवत्ता युक्त सामग्री का प्रयोग किया जाए। ताकि भवन की मजबूती भविष्य में भी बनी रहें। कहा कि निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, जिससे हैंडओवर की कार्यवाही के पश्चात कार्यालय के संचालन का कार्य शुरू हो सके।

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि पर्यटन कार्यालय में जिलाधिकारी के लिए एक चेंबर का भी निर्माण कराया जाए, जिससे बेहतर तरीके से पर्यटन विकास हो सके। मंडलायुक्त ने हाइवे रोड से पर्यटन कार्यालय तक पहुंच मार्ग के लिए आरईडी विभाग द्वारा निर्माणाधीन सड़क का भी स्थलीय निरीक्षण किए।