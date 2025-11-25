विंध्याचल मंडल के आयुक्त राजेश प्रकाश और जिलाधिकारी बीएन सिंह ने किया पर्यटन कार्यालय का निरीक्षण
सोनभद्र में मंडलायुक्त राजेश प्रकाश और जिलाधिकारी बीएन सिंह ने निर्माणाधीन पर्यटन कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए और जल्द काम पूरा करने को कहा। आयुक्त ने जिलाधिकारी के लिए एक कक्ष बनाने का सुझाव दिया ताकि पर्यटन विकास को बढ़ावा मिल सके।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। विंध्याचल मंडल के आयुक्त राजेश प्रकाश व जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मंगलवार को सर्किट हाउस के पास निर्माणाधीन पर्यटन कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त ने भवन निर्माण कार्य में प्रयोग किए जा रही सामग्री को देखा।
उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंधित अधिशासी अभियंता व जेई को निर्देश दिया कि भवन निर्माण में गुणवत्ता युक्त सामग्री का प्रयोग किया जाए। ताकि भवन की मजबूती भविष्य में भी बनी रहें। कहा कि निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, जिससे हैंडओवर की कार्यवाही के पश्चात कार्यालय के संचालन का कार्य शुरू हो सके।
निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि पर्यटन कार्यालय में जिलाधिकारी के लिए एक चेंबर का भी निर्माण कराया जाए, जिससे बेहतर तरीके से पर्यटन विकास हो सके। मंडलायुक्त ने हाइवे रोड से पर्यटन कार्यालय तक पहुंच मार्ग के लिए आरईडी विभाग द्वारा निर्माणाधीन सड़क का भी स्थलीय निरीक्षण किए।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में जो भी सामग्री का प्रयोग किया जाए वह मानक के अनुरूप तथा गुणवत्ता पूर्ण हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न पाए जाने पर जिस स्तर पर कमी पाई जाएगी, संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उत्कर्ष द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह, मंडलायुक्त के वैयक्तिक सहायक राजेश श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।
