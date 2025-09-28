Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में हादसों का रविवार! अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत, परिजनों में शोक की लहर

    By julfequar haider khan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:59 PM (IST)

    सोनभद्र के शक्तिनगर और दुद्धी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में तीन युवकों की मौत हो गई जबकि दो घायल हुए हैं। शक्तिनगर में बाइक और कंटेनर की टक्कर में दो युवकों की जान गई। दुद्धी में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है मृतकों के परिवारों में शोक का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में तीन युवकों की मौत, दो घायल।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जनपद के शक्तिनगर व दुद्धी थाना क्षेत्र में शनिवार की रात हुई सड़क दुर्घटनाओं में तीन युवकों की मौत हो गई। जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीनों शवों को पोस्टमार्टम दुद्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया और फिर स्वजन को सौंप दिया गया। इस घटना से मृतकों के स्वजन में चींख पुकार मच गई है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    शक्तिनगर : वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग प्राइवेट बस स्टैंड के पास शनिवार की रात करीब 10 बजे तेज रफ्तार बाइक की सामने से आ रहे कंटेनर से टक्कर हो गई। इससे बाइक में सवार शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बीना बड़वानी गांव निवासी 20 वर्षीय राहुल व 23 वर्षीय श्याम सुंदर उर्फ राजन की मौके पर ही मौत हो गई।

    दोनों मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला के बैढ़न से कपड़ा खरीद के वापस अपने घर बीना बड़वानी लौट रहे थे। दोनों ने हेलमेट नहीं लगाया था। इस मामले में स्थानीय थाना प्रभारी रामदरस राम ने बताया कि मृतकों के शवों का पंचनामा कर दुद्धी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    दोनों के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कंटेनर को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश जारी है।

    दुद्धी : क्षेत्र के झारोकला लौवा नदी पुलिया के ठीक आगे अंधा मोड़ के पास शनिवार की देर रात्रि लगभग साढ़े 11 बजे दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इससे एक बाइक चालक दुम्हान गांव निवासी 22 वर्षीय सोनू गोंड की मौत हो गई।

    जबकि उसकी बाइक पर सवार मिथिलेश कुमार व आठ बालिका अंजली घायल हो गई। मिथिलेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी ले जाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जबकि अंजली को मामूली खरोंच पर घर भेज दिया गया।

    उधर दूसरी बाइक पर सवार मनबसा गांव निवासी जिंदलाल भी घायल हुआ। दुद्धी सीएचसी ले जाने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया।

    लेकिन एंबुलेंस न मिल पाने के कारण स्वजन उसे प्राइवेट वाहन से जिला अस्पताल ले गए। बाइक सवार तीन लोग रामलीला देखकर घर लौट रहे थे। जबकि दूसरा बाइक सवार दुद्धी काम से जा रहा था।