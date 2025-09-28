यूपी के इस जिले में 38,122 मरीजों ने 62 करोड़ का लिया इलाज, आप भी लें आयुष्मान योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जनपद में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 67.49 प्रतिशत लोगों का गोल्डन कार्ड बनाया गया है। जनपद में 2,18,840 लक्षित परिवारों की कुल संख्या है, जिसके सापेक्ष 9,60,682 सदस्यों का कार्ड निर्माण किया गया है।

अब तक 38 हजार 122 मरीजों का उपचार योजना के तहत किया गया है। इस उपचार में लगभग 62 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। जनपद में निजी व राजकीय चिकित्सालय इसमें शामिल किया गया है।

इसके अलावा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभागीय पहल लगातार चल रहा है। जनपद आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जिसके कारण यह योजना गरीब व असहाय लोगों के लिए रामबाण साबित हो रहा है।

32 चिकित्सालय जनपद में है इलाज के लिए सूचीबद्ध

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत मरीजों के इलाज के लिए जनपद में 32 चिकित्सालय सूचीबद्ध है। जिसमें 11 राजकीय चिकित्सालय व 19 निजी चिकित्सालय चयनित किया गया है। छह या उससे अधिक संख्या वाले 32,013 पात्र गृहस्थी परिवारों को योजना से जोड़ा गया है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के 16,392 वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना से जोड़ा गया है।