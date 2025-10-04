Language
    सोनांचल में छह माह में 156 लोग दलित उत्पीड़न के शिकार, एक करोड़ 73 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान

    By julfequar haider khan Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:35 PM (IST)

    सोनभद्र में दलित उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि देखी गई है जिसके परिणामस्वरूप समाज कल्याण विभाग ने पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। पिछले छह महीनों में 156 लोगों को 1 करोड़ 73 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। हत्या दुष्कर्म और मारपीट के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है।

    हत्या, दुष्कर्म और मारपीट के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सोनांचल में पिछले छह माह में 156 लोग दलित उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज इन पीड़ितों के मुकदमों के बाद समाज कल्याण विभाग उन्हें एक करोड़ 73 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान अब तक कर चुका है।

    पिछले की तुलना में यह आंकड़ा काफी ज्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक साल में 142 लोग दलित उत्पीड़न के शिकार हुए थे, जिन्हें एक करोड़ 32 लाख 25 हजार रुपये का भुगतान किया गया था। जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जन जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के तहत बजट प्राप्त हुआ था।

    इसके तहत उस वर्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग के चार लोगों की हत्या हुई थी। इसमें उनके स्वजन को 24 लाख 75 हजार रुपये का भुगतान हुआ था। इसी तरह दुष्कर्म के छह मामलों में 15 लाख रुपये दिये गए थे। जबकि 47 मारपीट व अन्य मामलों में 52 लाख 75 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को दिये गए थे। यह सभी राशि तीन किस्तों में दी गई थी।

    हत्या व सामूहिक दुष्कर्म में तीन किस्तों में दिया जाता है आठ लाख 25 हजार रुपये

    अनुसूचित जन जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के तहत हत्या, दुष्कर्म व अन्य मारपीट मामले में आदिवासियों को सहायता राशि दी जाती है। हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को तीन किस्तों में आठ लाख 25 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है।

    सामूहिक दुष्कर्म में भी इतनी ही राशि पीड़िता को दी जाती है। सामान्य दुष्कर्म में पांच लाख रुपये दिया जाता है। जबकि सामान्य मारपीट मामले में पीड़ित को एक लाख रुपये दिया जाता है। यह सभी राशि प्रथम किस्त में 25 प्रतिशत, दूसरे में 50 प्रतिशत और तीसरे में 25 प्रतिशत दिया जाता है। सभी मामलों में एफआईआर, विवेचना और फिर न्यायालय से निर्णय के आधार पर तीन किस्तों में यह राशि दी जाती है।

    अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के तहत अप्रैल से अब तक छह माह में 156 लोगों को एक करोड़ 73 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। पिछले वर्ष भुगतान की राशि इस वर्ष की तुलना में कम थी। -ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनभद्र ।