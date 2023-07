UP: सोनभद्र में दलित युवक से मारपीट के बाद कान में कर दी पेशाब, वीडियो वायरल; आरोपित के खिलाफ FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में दलित युवक को मारपीट के बाद कान में पेशाब करने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है दोनों युवक उस वक्त शराब के नशे में थे। पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने बताया कि प्रसारित वीडियो 11 जुलाई का है।

UP में दलित युवक से मारपीट के बाद कान में कर दिया पेशाब (प्रतिकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : उत्तर प्रदेश में अभी दलित युवक को थूककर चटाने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नया मामला सामने आ गया है। यूपी के सोनभद्र जिले में दलित के साथ मारपीट करके उसके कान में पेशाब करने का मामला सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद मामले का राजफाश हुआ। दोनों युवक थे शराब के नशे में पुलिस के अनुसार, घटना के वक्त दोनों पक्षों ने पहले साथ में शराब पिया, इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई और एक ने दूसरे के कान में पेशाब कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह मौके पर पहुंच कर पीड़ित गुलाब कोल का बयान लिया। इसके आधार पर मुख्य अभियुक्त जवाहिर पटेल व एक अन्य पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ बैठकर पी थी शराब पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने बताया कि प्रसारित वीडियो 11 जुलाई का है। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति व आरोपी दोनों का आपस में संबंध था। दोनों ने साथ बैठकर शराब पीये। इसी बीच आरोपित जवाहिर पटेल पुत्र मोतीलाल पटेल व पीड़ित गुलाब कोल पुत्र टमाटर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद जवाहिर पटेल ने गुलाब कोल को मारापीटा व उसके कान में पेशाब कर दिया। आरोपित को किया गया गिरफ्तार पीड़ित शराब के नशे में था इसलिए उसे कुछ पता नहीं चल पाया कि उसके साथ क्या हुआ। दो दिन बाद वीडियो प्रसारित होने पर तब उसे घटना की जानकारी हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपित जवाहिर पटेल व उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआइजी आरपी सिंह ने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद में छह जुलाई को भी ऐसा एक मामला शाहगंज थाना के बालडीह गांव आया था। जब एक दलित व्यक्ति को संविदा लाइनमैन ने थूककर चाटने को मजबूर किया था। मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जनपद में बढ़ गई थी।

