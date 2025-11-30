Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में जांच में पकड़े गए मोडिफाइड 86 साइलेंसर पर चला बुलडोजर

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    सोनभद्र में यातायात माह के दौरान पकड़े गए 86 मोडिफाइड साइलेंसरों को पुलिस ने बुलडोजर से नष्ट कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक सख्त संदेश है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। यातायात माह के तहत चलाये गए अभियान में पकड़े गए मोडिफाइड 86 साइलेंसरों पर रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात डा. चारू द्विवेदी की अगुवाई में बुल्डोजर चलाया गया।

    सभी को नष्ट कर दिया गया। एएसपी ने बताया कि यातायात माह में थाना पुलिस अथवा यातायात पुलिस ने विभिन्न चेकिंग प्वाइंटों पर मोडिफाइड 86 साइलेंसर को पकड़ा था।

    हिदायत दी गई कि इस तरह के साइलेंसर युक्त वाहन चलाते हुए पाए गए तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। यातायात सीओ डा. चारु द्विवेदी ने बताया कि जिले भर के यातायात पुलिस अथवा प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि इस तरह के साइलेंसर युक्त वाहन दिखे तो तुरंत निकलवाते हुए संबंधित चालान की कार्रवाई की जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां यातायात प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार शुक्ला, टीएसआई भरत कुमार राय, राम सिंह, सुनील यादव, संगम सिंह, जमील अहमद आदि मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को जागरुक भी क‍िया गया। 

    सोनभद्र में जांच में पकड़े गए मोडिफाइड साइलेंसर
    यातायात माह के तहत चलाये गए अभियान में पकड़े गए मोडिफाइड 86 साइलेंसरों पर रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात डा. चारू द्विवेदी के अगुवाई में बुल्डोजर चलाया गया। सभी को नष्ट कर दिया गया। चेकिंग प्वाइंटों पर मोडिफाइड 86 साइलेंसर को पकड़ा था।