सोनभद्र में जांच में पकड़े गए मोडिफाइड 86 साइलेंसर पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। यातायात माह के तहत चलाये गए अभियान में पकड़े गए मोडिफाइड 86 साइलेंसरों पर रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात डा. चारू द्विवेदी की अगुवाई में बुल्डोजर चलाया गया।

सभी को नष्ट कर दिया गया। एएसपी ने बताया कि यातायात माह में थाना पुलिस अथवा यातायात पुलिस ने विभिन्न चेकिंग प्वाइंटों पर मोडिफाइड 86 साइलेंसर को पकड़ा था।

हिदायत दी गई कि इस तरह के साइलेंसर युक्त वाहन चलाते हुए पाए गए तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। यातायात सीओ डा. चारु द्विवेदी ने बताया कि जिले भर के यातायात पुलिस अथवा प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि इस तरह के साइलेंसर युक्त वाहन दिखे तो तुरंत निकलवाते हुए संबंधित चालान की कार्रवाई की जाए।